Στην Σερβία κόντρα στην Μακάμπι με στόχο το διπλό ο Ολυμπιακός

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει στην Σερβία την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν στοχεύουν μόνο στο διπλό για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από την Εφές.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας να αντιμετωπίσουν παράλληλα την κούραση των συνεχόμενων αγώνων και τις απουσίες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Εβάν Φουρνιέ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα που τους ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα, ενώ εκτός παραμένουν σταθερά ο Τόμας Ουόκαπ και ο Κίναν Έβανς.

Το σύνολο του Οντέτ Κάτας προέρχεται από βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα (92-71), με την Μακάμπι να μετρά μόλις μια νίκη σε τέσσερα παιχνίδια.

