Κάλινιτς: «Θέλω να επισημάνω ένα πρόβλημα, δεν έχω δει την κόρη μου εδώ και 20 μέρες»

Μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας ο Νίκολα Κάλινιτς αναφέρθηκε σε ένα προσωπικό πρόβλημα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θέλω να επισημάνω ένα πρόβλημα — δεν έχω δει την κόρη μου εδώ και 20 ημέρες. Το πρόβλημα αφορά γονείς που κάνουν κατάχρηση των θεσμών, της αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των νηπιαγωγείων... Ζητώ μεγαλύτερη προσοχή, να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε κάτι για αυτό, να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είναι μια τρομερή κατάσταση.

Είμαι τυχερός που μπορώ να μιλήσω δημόσια, γι' αυτό και θέλω να επισημάνω αυτό το πρόβλημα. Όλοι όσοι περνάνε από αυτό σίγουρα δεν έχουν εύκολη ζωή, και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να τους δείξω την υποστήριξή μου, να τους ενθαρρύνω να παραμείνουν πειθαρχημένοι, θετικοί και να μην κάνουν καμία ανοησία.

Μια μεγάλη νίκη — επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε την ενέργεια που πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλη τη σεζόν. Αποδείξαμε επίσης ότι έχουμε μια εξαιρετική αθλητική ομάδα και ότι μπορούμε να φανούμε καλοί στο γήπεδο. Παρόλο που είμαστε επιβαρυμένοι με τραυματισμούς, δείξαμε ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και να παλέψουμε. Με την ώθηση της ατμόσφαιρας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαμε καλά.

Η νίκη είναι πάντα καλύτερη από την ήττα. Έχουμε πλέον δύο συνεχόμενες νίκες, μας απομένουν ακόμα μερικά εντός έδρας παιχνίδια και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να σημειώσουμε περισσότερες καλές επιδόσεις πριν ξεκινήσουν τα εκτός έδρας παιχνίδια. Λυπάμαι για το παιχνίδι με τη Μιλάνο, όπου ήμασταν λίγο ασταθείς, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε στο παρελθόν.

Έχουν περάσει τρεις μέρες, οπότε δεν μπορώ να κάνω μια πλήρη αξιολόγηση ακόμα. Ακόμα γνωριζόμαστε και θα υπάρξουν διάφορα πράγματα, τόσο καλά όσο και κακά. Με την άφιξη του νέου προπονητή, όλη η ομάδα έχει αναζωογονηθεί. Παίξαμε τον τελευταίο γύρο με τον νέο προπονητή και τώρα ξανά - ίσως θα μπορούσαμε να αλλάζουμε προπονητή κάθε γύρο και να κερδίζουμε πάντα».