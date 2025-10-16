Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός και Ολυμπιακός επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή αγωνιστική δράση

Οι τρεις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αθηναϊκός) δοκιμάζονται σήμερα σε Euroleague Γυναικών και Eurocup Γυναικών.

Στο Eurocup Γυναικών ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Νεπτούνας για την δεύτερη αγωνιστική. Οι «πράσινες» θέλουν να πανηγυρίσουν τη πρώτη τους νίκη στον όμιλό τους, καθώς στο πρώτο ματς ηττήθηκαν από την Αβενίδα. Το ματς θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα διεξαχθεί στο «Palangos Sporto Centro Arena».

Στην ίδια διοργάνωση ο Αθηναϊκός θα ψάξει την δεύτερή του νίκη. Μετά τη νίκη κόντρα στην Σαρνέ θα αναμετρηθεί με την Μπεσίκτας. Το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00 και ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο «Besiktas Akatlar Arena».

Τέλος, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την DVTK στις 18:30 στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται στο 0-1 μετά την ήττα με 97-74 και θα προσπαθήσουν να πάρουν τη πρώτη τους νίκη.

Αναλυτικά:

Eurocup Γυναικών

19:00 Νεπτούνας - Παναθηναϊκός

20:00 Μπεσίκτας - Αθηναϊκός

Euroleague Γυναικών

18:30 Ολυμπιακός - DVTK