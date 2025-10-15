«Magic Euroleague» αμέσως μετά το Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται μέσα από το «Telecom Center» μετά το παιχνίδι των «πρασίνων» με τη γαλλική ομάδα.

Η 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν να είναι στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα τη πορεία τους στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και λογικά δεν θα έχουν πρόβλημα να τα καταφέρουν.

Μετά το ματς θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» μέσα από το «Telecom Center» με τη δημοσιογραφική ομάδα του SDNA να αναλύει το παιχνίδι και όλη τη μπασκετική δραστηριότητα.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.