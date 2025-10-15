Παναθηναϊκός: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν

Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού έφτασε, αφού στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο «Telekom Center» θα είναι διαθέσιμη η νέα εμφάνιση της ομάδας.

Η αναμέτρηση απέναντι στη γαλλική ομάδα θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους φίλους του «τριφυλλιού» που θέλουν να προμηθευτούν τη νέα εμφάνιση των «πράσινων»

Υπενθυμίζουμε πως πλέον στην φανέλα του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κόκκινη απόχρωση, αφού μετά από συμφωνία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον ΟΠΑΠ, ο χορηγός προσαρμόστηκε στα χρώματα της ομάδας.