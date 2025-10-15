Παναθηναϊκός: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν

Η αναμέτρηση απέναντι στη γαλλική ομάδα θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους φίλους του «τριφυλλιού» που θέλουν να προμηθευτούν τη νέα εμφάνιση των «πράσινων»
Υπενθυμίζουμε πως πλέον στην φανέλα του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κόκκινη απόχρωση, αφού μετά από συμφωνία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον ΟΠΑΠ, ο χορηγός προσαρμόστηκε στα χρώματα της ομάδας.
The brand-new Panathinaikos BC AKTOR jersey will be available today, at all PAOSHOP spots inside the Telekom Center Athens, during our home game against @LDLCASVEL (21:15).
