Γκόλεματς… 2028 στην Dubai BC

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, η Dubai BC ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιούριτσα Γκόλεματς έως το 2028.

Το βράδυ της Τρίτης η Dubai BC έκανε το μεγάλο "μπαμ" στην Κωνσταντινούπολη, συντρίβοντας τη Φενέρμπαχτσε με διαφορά 24 πόντων (69-93)!

Λίγες ώρες αργότερα ο σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που συμμετέχει για πρώτη φορά στη Euroleague, ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Σλοβένο προπονητή, Γιούριτσαα Γκόλεματς.

