Γκόλεματς… 2028 στην Dubai BC

Το βράδυ της Τρίτης η Dubai BC έκανε το μεγάλο "μπαμ" στην Κωνσταντινούπολη, συντρίβοντας τη Φενέρμπαχτσε με διαφορά 24 πόντων (69-93)!
Λίγες ώρες αργότερα ο σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που συμμετέχει για πρώτη φορά στη Euroleague, ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Σλοβένο προπονητή, Γιούριτσαα Γκόλεματς.
Two more years of belief. Two more years of building. Coach Jurica is staying till 2028! 📝🔥 pic.twitter.com/BbqVrPDfdw— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 15, 2025