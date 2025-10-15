Ο Τζέισον Κιντ υπέγραψε πολυετή επέκταση με τους Ντάλας Μάβερικς

Ο Τζέισον Κιντ υπέγραψε πολυετή επέκταση συμβολαίου με τους Ντάλας Μάβερικς, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας.

Ο 52χρονος προπονητής είχε αμειφθεί με 8,5 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη σεζόν.

Ο Κιντ ετοιμάζεται να μπει στην πέμπτη του χρονιά στον πάγκο των Μάβερικς. Οδήγησε την ομάδα στους τελικούς του ΝΒΑ το 2024, όπου ηττήθηκε από τους Μπόστον Σέλτικς, ενώ την περσινή σεζόν διαχειρίστηκε μια δύσκολη περίοδο μετά την πολυσυζητημένη ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Παράλληλα, οι Νιου Γιορκ Νικς είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να του προσφέρουν τη θέση του προπονητή τους, όμως οι Μάβερικς αρνήθηκαν να του επιτρέψουν να συζητήσει μαζί τους.

Στο Ντάλας, ο Κιντ μετρά ρεκόρ 179-149 και 22-18 σε δύο παρουσίες στα playoffs. Συνολικά στην καριέρα του ως πρώτος προπονητής έχει 362 νίκες και 339 ήττες, έχοντας περάσει από τους Μπρούκλιν Νετς (2013-14, 44-38) και τους Μιλγουόκι Μπακς (139-152 σε 3,5 σεζόν).

Οι Μάβερικς θα στερηθούν φέτος τον σταρ Καϊρί Ίρβινγκ, που τραυματίστηκε στο γόνατο (ACL), ωστόσο θα έχουν στο ρόστερ τον ρούκι και Νο1 του ντραφτ, Κούπερ Φλαγκ, καθώς και τον Άντονι Ντέιβις, ο οποίος αποκτήθηκε στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Ντόντσιτς. Την περασμένη σεζόν, το Ντάλας ολοκλήρωσε με ρεκόρ 39-43.

Ο Κιντ, μέλος του Hall of Fame, αγωνίστηκε για 19 σεζόν (1994-2013) και παραμένει τρίτος στη λίστα όλων των εποχών σε ασίστ (12.091) και κλεψίματα (2.684). Ήταν 10 φορές All-Star.