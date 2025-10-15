Επίσημο: Ο Έρικ Σπόλστρα νέος προπονητής της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έως το 2028

Ο Έρικ Σπόλστρα ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, όπως ανακοίνωσε η USA Basketball.

Ο 54χρονος τεχνικός των Μαϊάμι Χιτ, με τους οποίους κατέκτησε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα ΝΒΑ το 2012 και το 2013, υπήρξε μέλος του προπονητικού επιτελείου της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ενώ είχε διατελέσει και βοηθός του Στιβ Κερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, όπου οι ΗΠΑ τερμάτισαν τέταρτες.

«Είναι απίστευτη τιμή να ονομάζομαι προπονητής της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ», δήλωσε ο Σπόλστρα, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στη 18η σεζόν του στον πάγκο των Χιτ. «Ανυπομονώ να συνεχίσω την παράδοση αριστείας και ομαδικότητας που χαρακτηρίζει την USA Basketball».

Η ομάδα των ΗΠΑ έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους πέντε τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες και συνολικά 17 από το 1936, όταν το άθλημα εντάχθηκε για πρώτη φορά στο ολυμπιακό πρόγραμμα.