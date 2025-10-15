Πίτερς: «Όταν μπορούμε να κερδίσουμε στην έδρα μας πρέπει να το κάνουμε»

Ο Άλεκ Πίτερς μετά την ήττα του Ολυμπιακού ενάντια στην Αναντολού Εφές τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κερδίσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Δεν είχαμε τον ρυθμό μας σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν στην έδρα μας έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, πρέπει να κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίξαμε ή με ποιον θα παίξουμε μετά. Πρέπει να κερδίσουμε και δε το καταφέραμε.

Κάθε φορά που χάνεις ένα ματς είναι συνδυασμός πολλών. Στο πρώτο ημίχρονο δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Αν δίνεις έξτρα κατοχές σε ομάδα με τέτοιο επιθετικό ταλέντο είναι δύσκολο να μην μείνουν στο ματς. Έχουν ταλέντο και το έδειξαν.

Η ήττα δεν σημαίνει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται. Θα κάνω ό,τι θα έκανα και αν είχαμε κερδίσει. Περιμένω όλοι να κάνουν το ίδιο. Θα ταξιδέψουμε και θα παίξουμε την Πέμπτη».