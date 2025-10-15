Πίτερς: «Η κούραση είναι δικαιολογία για όποιον δεν θέλει να βρει τον λόγο που χάνει» (vid)

Ο Άλεκ Πίτερς δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Εφές στο ΣΕΦ και έβγαλε από την εξίσωση την δικαιολογία της κούρασης

Ο Αμερικανός παίκτης, τόνισε πως η κούραση είναι μια δικαιοδοσία για όποιον δεν θέλει να δουλέψει και να δει τον πραγματικό λόγο που χάνει ένα παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Πίτερς

«Η κούραση είναι μια δικαιολογία που βρίσκουν οι άνθρωποι όταν δεν θέλουν να δουλέψουν και να βρουν τον λόγο που χάνουμε παιχνίδια και layup. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι από κούραση. Ξέρω παίκτες που είναι συνεχώς κουρασμένοι και ξέρω πως είναι κομμάτι του να είσαι επαγγελματίας, αλλά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία επειδή δεν τελειώνεις τις φάσεις και δεν τελειώνεις παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσεις».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε και στους «PlayMakers»:

«Δεν είχαμε τον ρυθμό μας σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν στην έδρα μας έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, πρέπει να κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίξαμε ή με ποιον θα παίξουμε μετά. Πρέπει να κερδίσουμε και δε το καταφέραμε.

Κάθε φορά που χάνεις ένα ματς είναι συνδυασμός πολλών. Στο πρώτο ημίχρονο δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Αν δίνεις έξτρα κατοχές σε ομάδα με τέτοιο επιθετικό ταλέντο είναι δύσκολο να μην μείνουν στο ματς. Έχουν ταλέντο και το έδειξαν.

Η ήττα δεν σημαίνει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται. Θα κάνω ό,τι θα έκανα και αν είχαμε κερδίσει. Περιμένω όλοι να κάνουν το ίδιο. Θα ταξιδέψουμε και θα παίξουμε την Πέμπτη».