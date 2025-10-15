Ξανθόπουλος: Αξίζουν μπράβο στα παιδιά γιατί έδειξαν χαρακτήρα»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά το διπλό στο Μπιλμπάο αποθέωσε τους παίκτες του για τον χαρακτήρα που έδειξαν, ενώ πρόσθεσε πως πολλές ομάδες σ’ αυτό το γήπεδο όταν χάνουν με 15 πόντους η διαφορά φτάνει στους 25π.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους παίκτες, αλλά και τους συνεργάτες μου γιατί προετοιμάσαμε ένα ματς σε δυο ημέρες, καθώς είχαμε ήδη τον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Βέβαια, οι συνεργάτες μου ήταν έτοιμοι για το παιχνίδι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο. Αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά γιατί έδειξαν χαρακτήρα. Πολλές ομάδες σ’ αυτό το γήπεδο όταν χάνουν με 15 πόντους η διαφορά φτάνει στους 25, αλλά εμείς καταφέραμε αντιδράσαμε και κερδίσαμε ένα μεγάλο ματς.

Σε ερώτηση για το αν είναι πλέον φαβορί το Περιστέρι για την πρώτη θέση στον όμιλο μετά τη νίκη επί της Μπιλμπάο, απάντησε: «Εννοείται δεν είμαστε το φαβορί. Ακόμη η Μπιλμπάο είναι το φαβορί. Για να έχει αξία αυτή η νίκη μας πρέπει να κερδίσουμε την Κουταϊσι στην έδρα μας».