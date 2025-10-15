Ξεκάθαρη οδηγία του Μπαρτζώκα στο τελευταίο time out: «Προσπαθήστε να πάρετε φάουλ για βολές» (vid)

Στο πιο κομβικό time out του αγώνα Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στους παίκτες του πως πρέπει να είναι έτοιμοι να σουτάρουν για τρεις και να πάρουν φάουλ και τρεις βολές.

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο (-3) και με 14'' στο ρολόι και ο κόουτς Μπαρτζώκας κάλεσε time out για να οργανώσει την πιο κρίσιμη επίθεση της ομάδας του.

Ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε πως περιμένει από την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ να κάνει φάουλ και τόνισε στους παίκτες του πως αν δουν τον αντίπαλο έτοιμο να τους σταματήσει αντικανονικά, θα πρέπει να σηκωθούν για να πάρουν φάουλ.

Τελικά, οι Τούρκοι δεν έκαναν φάουλ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να εκτελεί για τρεις προ της διακριτικής άμυνας του Σέιν Λάρκιν και να αστοχεί.

Έτσι, η Αναντολού Εφές έφυγε με το διπλό από το ΣΕΦ.

Δείτε όσα είπε ο Μπαρτζώκας στο τελευταίο time out: