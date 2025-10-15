Μποζίκας: «Έπρεπε να είχαμε κρίνει το ματς νωρίτερα, είχαμε την τύχη στα χέρια μας»

Ο Γιώργος Μποζίκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναντολού Εφές υπογράμμισε πως οι «ερυθρόλευκοι» μπορούσαν να είχαν... καθαρίσει το ματς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του μπάσκετ για να καταλάβεις τι έγινε στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε από δυνάμεις και παίξαμε το παιχνίδι σπασμωδικά. Και όταν παίζεις έτσι γίνεται αυτό που έγινε σήμερα. Παίζεις με τη φωτιά, δίνεις στον αντίπαλο το δικαίωμα να μείνει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και στις δύο κατοχές κρίθηκε το παιχνίδι που θα έπρεπε να το έχουμε κρίνει νωρίτερα.

Στην έκβασή του πήγε όπως το περιμέναμε. Σκοράραμε στην αρχή, όπως και η Εφές. Άνοιξε γρήγορα το σκορ. Αμυντικά απέχουμε από την εικόνα που θέλουμε. Οι αντίπαλοι παίρνουν ψυχολογία και βάζουν μεγάλα σουτ. Κερδίζουν μάχες και τους δίνουμε το δικαίωμα να μένουν στο ματς.

Είχαμε την τύχη στα χέρια μας, είχαμε μία διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεν είχαμε καθαρό μυαλό και πνευματικά και σωματικά δεν ήμασταν στο πλάνο.

Χάσαμε πολλές μάχες. Δε το δείχνουν μόνο τα ριμπάουντ. Διεκδικούμενες μπάλες πήγαν στα χέρια τους. Ήμασταν αδύναμοι και πνευματικά. Η μπάλα δεν πήγε εκεί που θέλαμε, δεν εκτελούσαμε όπως θέλαμε. Παίξαμε ατομικό παιχνίδι όπου πήγαινε να σκοράρει 1v5. Θα μας βοηθήσει στο μέλλον να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Να βλέπουμε μπροστά. Έχουμε ματς με την Μακάμπι και πρέπει να την κερδίσουμε.

Έχουμε την εμπειρία να διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα. Για τους παίκτες είναι δύσκολο, μετά από ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό υπάρχει άδειασμα. Δεν είχαμε χρόνο να ετοιμαστούμε για το ματς. Παρουσιαστήκαμε ανέτοιμοι. Είναι φυσιολογικό αλλά δεν πρέπει να γίνεται. Διαχειριζόμαστε τις ημέρες για να είμαστε φρέσκοι στα παιχνίδια. Θα πάρει κάποιον χρόνο. να έρθουν και οι καινούργιες παίκτες στην φιλοσοφία μας. Είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτή την εικόνα. Καλό να μην χάνουμε αλλά είναι αναπόφευκτο με τόσες απουσίες να μην έχουμε απώλειες. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αλλά το δώσαμε στην Εφές.

Κάθε μέρα εκτιμάται η κατάσταση των Ουόκαπ και Φουρνιέ».