Χολ: «Να έρχονται στην έδρα μας και να το κάνουν αυτό, είναι δύσκολο»

Ο Ντόντα Χολ μετά τη νίκη της Αναντολού Εφές κόντρα στον Ολυμπιακό στάθηκε στα ριμπάουντ που δεν πήραν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Έπρεπε να πάρουμε περισσότερα ριμπάουντ. Είχαν πολλά επιθετικά ριμπάουντ, δεύτερες ευκαιρίες. Να έρχονται στην έδρα μας και να το κάνουν αυτό, είναι δύσκολο.

Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Τα λάθη, οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίες. Το να χάνουμε ριμπάουντ χάλασε τον ρυθμό της επίθεσης. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς. Κοιτάμε το επόμενο ματς.

Είμαστε κουρασμένοι αλλά είναι η Euroleague. Πρέπει να παλέψεις, να βρεις έξτρα κίνητρο.

Μας λείπουν βασικοί παίκτες. Έτσι λειτουργεί το μπάσκετ. Πρέπει να βρεις τον τρόπο. Αν έρθεις από τον πάγκο, πρέπει να προσφέρεις πράγματα.

Υπάρχουν πολλά ματς, πολλές διαβολοβδομάδες. Είμαστε στον σωστό δρόμο. Έχουμε ακόμα ένα ματς σε δύο μέρες, πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτό».