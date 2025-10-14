Ουόρντ: «Να βελτιώσουμε πράγματα στην άμυνα - Όλοι εδώ θέλουν να κερδίσουν»

Ο Τάισον Ουόρντ σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αναντολού Εφές τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να βελτιώσουν την αμυντική τους λειτουργία.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα στην άμυνα, μερικά λάθη στα τελευταία λεπτά. Στην αρχή της τέταρτης περιόδου δεν σκόραρε κανείς για πέντε λεπτά. Είναι κρίσιμα πράγματα που έχουν σημασία, μικρά πράγματα που μπορεί να διορθώσεις μέσα στην σεζόν. Πρέπει να τα δούμε και να δουλέψουμε. Είναι μεγάλη σεζόν, πολλά ματς. Κοιτάμε το επόμενο. Φεύγουμε αύριο, παίζουμε την Πέμπτη. Συνεχίζουμε και πάμε παρακάτω.

Όλοι εδώ θέλουν να κερδίσουν. Αυτή είναι η κουλτούρα. Όταν έρχεσαι εδώ το ξέρεις αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσεις την πίεση, να γίνει κίνητρο να παίζεις σκληρά σε κάθε ματς. Να μη σε λυγίσει. Για αυτό δούλεψες, για αυτό ήθελες να είσαι εδώ. Να κερδίσεις αγώνες. Το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου και δουλεύεις.

Κάθε ματς μετράει. Δεν μπορείς να λες στον εαυτό σου ότι είναι μεγάλη σεζόν και έχασες μόνο ένα ματς. Θες να κερδίσεις όλα τα ματς με τις μεγαλύτερες διαφορές που μπορείς. Ξέρουμε ότι κανείς δεν θα είναι αήττητος αλλά προσπαθούμε».