Πανόραμα Euroleague: Λύγισε τον Ολυμπιακό η Εφές, σόκαρε την Φενέρμπαχτσε η Dubai BC

Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε μια απρόσμενη ήττα στην έδρα της από την Dubai BC, η οποία έφυγε νικήτρια από την Τουρκία (69-93), ενώ η Μπαρτσελόνα πήρε με την σειρά της μια εύκολη νίκη εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ (71-92) και ανέβηκε στο 3-1.
Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να πάρει τη νίκη με 64-43 εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο στην Γερμανία και να ανέβει στο 2-2.
Τα αποτελέσματα
Τρίτη 14/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε - Dubai BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις 88-79
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της 4ης αγωνιστικής
Τετάρτη 15/10
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 21:15
Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν 21:45
Παρί - Μπολόνια 21:45
Η κατάταξη
Ζαλγκίρις 3-1
Μπαρτσελόνα 3-1
Μονακό 2-1*
Ρεάλ Μαδρίτης 2-1*
Ολυμπιακός 2-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1*
Βαλένθια 2-1*
Παναθηναϊκός 2-1*
Αναντολού Εφές 2-2
Παρί 2-1
Ντουμπάι 2-2
Μπάγερν Μονάχου 2-2
Παρτιζάν 2-1*
Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Βιλερμπάν 1-2*
Φενέρμπαχτσε 1-3
Βίρτους Μπολόνια 1-2*
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
Μπασκόνια 0-3*
*Έχουν αγώνα λιγότερο