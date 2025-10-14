Πανόραμα Euroleague: Λύγισε τον Ολυμπιακό η Εφές, σόκαρε την Φενέρμπαχτσε η Dubai BC

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague με πέντε αγώνες και τον Ολυμπιακό να πέφτει στο 2-2, την ώρα που η Ζαλγκίρις έκανε την πρώτη της ήττα.

Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε μια απρόσμενη ήττα στην έδρα της από την Dubai BC, η οποία έφυγε νικήτρια από την Τουρκία (69-93), ενώ η Μπαρτσελόνα πήρε με την σειρά της μια εύκολη νίκη εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ (71-92) και ανέβηκε στο 3-1.

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να πάρει τη νίκη με 64-43 εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο στην Γερμανία και να ανέβει στο 2-2.

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε - Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις 88-79

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της 4ης αγωνιστικής

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 21:15

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν 21:45

Παρί - Μπολόνια 21:45

Η κατάταξη

Ζαλγκίρις 3-1

Μπαρτσελόνα 3-1

Μονακό 2-1*

Ρεάλ Μαδρίτης 2-1*

Ολυμπιακός 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1*

Βαλένθια 2-1*

Παναθηναϊκός 2-1*

Αναντολού Εφές 2-2

Παρί 2-1

Ντουμπάι 2-2

Μπάγερν Μονάχου 2-2

Παρτιζάν 2-1*

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Βιλερμπάν 1-2*

Φενέρμπαχτσε 1-3

Βίρτους Μπολόνια 1-2*

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Μπασκόνια 0-3*

*Έχουν αγώνα λιγότερο