Στο 19-0 σταμάτησε το σερί Ολυμπιακού στις βολές, έμεινε 20 λεπτά χωρίς να πάει στη γραμμή η Εφές!

Ο Ολυμπιακός στρίμωξε στα… καρέ της την Εφές, την υποχρέωσε να αμύνεται μόνο με φάουλ μόλις προηγήθηκε 31-41 και για τα επόμενα 20 λεπτά εκτέλεσε 19 βολές.

Η Εφές έμεινε χωρίς να πάει στη γραμμή του φάουλ από το 13ο λεπτό ως το 33ο όταν οι διαιτητές έστειλαν στη γραμμή τον Οσμάνι.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε 19 βολές αναπάντητες από την Εφές δείχνοντας υπεροχή στον τομέα αυτό, στο τέλος η τουρκική ομάδα ήταν πιο εύστοχη και με 4/4 στο τελευταίο λεπτό από τα φάουλ με πρόθεση του Ολυμπιακού για να σταματήσει τον χρόνο.

Ο τελικός απολογισμός των βολών ήταν 28-12 δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο σε όλη την Ευρώπη ότι οι αντίπαλοι μπορούν να σταματήσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού μόνο με αντικανονικό τρόπο.