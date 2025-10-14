Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: «Πληγώθηκε» από το «1» και το «5», στα... ρηχά και οι Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός «πληγώθηκε» από τις θέσεις «1» και «5», είδε τους Σάσα Βεζένκοφ - Τάιλερ Ντόρσεϊ να μένουν στα... ρηχά και ηττήθηκε εντός έδρας από την Αναντολού Εφές.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Φρανκ Νιλικίνα: Κακό βράδυ για τον Γάλλο γκαρντ, που έχασε ελεύθερα σουτ, δεν ήταν συνεπής αμυντικά και δεν έκανε τη διαφορά. Είχε 9 πόντους με κακά ποσοστά (4/11 εντός πεδιάς, 0/4 τρίποντα) και είχε 2 ασίστ, αλλά και 3 λάθη. Φυσικά, ο Μπαρτζώκας δεν θέλει τέτοια νούμερα από τον χειριστή του. Βαθμός: 3

Τάισον Ουόρντ: Από τους ελάχιστους που... διασώθηκαν (εκείνος και ο Πίτερς), με μια «γεμάτη» εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έπαιξε ξανά 30', είχε 13 πόντους (6/10 βολές, 7 κερδισμένα φάουλ) και βοήθησε σε ριμπάουντ (5ρ.) και δημιουργία (7ασ.). Έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις μετά το ντέρμπι. Βαθμός: 8

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σέιμπεν Λι: Πάρα πολύ κακό βράδυ για τον Λι, που ήταν... εκτός τόπου και χρόνου. Σε 12'27'' ήταν διστακτικός (0/2 σουτ), «άφαντος» δημιουργικά (1ασ./1λ.), ενώ έκανε και ένα αντιαθλητικό φάουλ που κόστισε. Βαθμός: 2

Σάσα Βεζένκοφ: Σε πολύ ρηχά νερά ο ηγέτης των Πειραιωτών. Ο Βεζένκοφ αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση στο φινάλε και τελείωσε το ματς με 12 πόντους (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές). Κατέβασε 7 ριμπάουντ, αλλά ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας και 3 λάθη. Βαθμός: 4

Κώστας Παπανικολάου: Είχε ένα καλό πεντάλεπτο, αλλά συνολικά δεν ξεχώρισε. Πήρε 18' στο παρκέ και μέτρησε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε μια βραδιά που δεν βγήκε μπροστά. Βαθμός: 4

Όμηρος Νετζήπογλου: Αγωνίστηκε για μόλις 5'' και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Άρχισε το παιχνίδι όντας... καυτός με 11 πόντους και 4/4 εντός πεδιάς, αλλά στη συνέχεια ήταν αρνητικός και δημιούργησε προβλήματα με την εμφάνισή του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Βλέπετε, μετά το «ξέσπασμα» της 1ης περιόδου είχε 0/3 δίποντα και 0/5 τρίποντα, χάνοντας μάλιστα και ένα κομβικό mid-range στο τελευταίο λεπτό. Ο Μπαρτζώκας τον κράτησε για ώρα στον πάγκο, αφού δεν ήταν θετικός ούτε στην άμυνα. Βαθμός: 3

Άλεκ Πίτερς: Μετά τον Ουόρντ ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης των Πειραιωτών. Στο «πνεύμα» του ματς, εύστοχος (14 πόντοι με 1/1 δίποντο και 4/5 τρίποντα), με 4 ριμπάουντ και λύσεις και από το «3» και από το «4». Βαθμός: 7

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Έμοιαζε εξουθενωμένος από τα πρώτα λεπτά, πιθανότατα «λυγισμένος» από τα σερί παιχνίδια και τη μεγάλη καταπόνηση και έμεινε πολύ μακριά από το εξαιρετικό πρόσωπο που έχει δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε 7 πόντους με 2/5 δίποντα και 3/4 βολές, έχασε πάρα πολλά ριμπάουντ (κατέβασε 3ρ.) και «ανάγκασε» τον Μπαρτζώκα να χρησιμοποιήσει για ώρα τον Ντόντα Χολ στην 4η περίοδο. Βαθμός: 3

Κώστας Αντετοκούνμπο: Έπαιξε για 3'59'', «ξεχάστηκε» σε μια άμυνα στο pick 'n roll και δεν μπόρεσε να γίνει «παράγοντας» της αναμέτρησης (2 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος). Επιπλέον, έχασε και εκείνος ορισμένα ριμπάουντ στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Βαθμός: 3

Ντόντα Χολ: Είχε ενέργεια και προσπάθησε να γίνει παίκτης - κλειδί στο 4ο δεκάλεπτο. Τελείωσε το ματς με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ (16'21''), έχοντας καλύτερη εικόνα από τους Μιλουτίνοφ - Αντετοκούνμπο, αλλά δίχως να μπορεί να γίνει κυρίαρχος. Βαθμός: 5