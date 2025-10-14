Κάραϊτσιτς: «Απολογούμαι στον κόσμο, παίξαμε χωρίς συγκέντρωση»

Δυσαρεστημένος με την εικόνα της ομάδας του εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς.

Ο προπονητής του Άρη μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Τσεντεβίτα (80-59) ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στην Τσεντεβίτα για τη νίκη. Έπαιξαν πολύ καλή άμυνα και μας κράτησαν στους 59 πόντους. Κάναμε πολλά λάθη (21). Ευχαριστούμε την Τσεντεβίτα για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε τον κόσμο μας που βρέθηκε εδώ και μας συμπαραστάθηκε.

Απολογούμαι στους φιλάθλους μας για το γεγονός πως παίξαμε σε κάποια σημεία χωρίς συγκέντρωση και δεν είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε και ο τρόπος που αντιπροσωπεύει τον σύλλογο. Είχαμε το πλάνο μας αλλά δεν το εκτελέσαμε στο 100%».