Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε απέναντι στην κάτοχο του Basketball Champions League, Μάλαγα, η οποία απέκτησε νωρίς μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος (55-72) σε ένα ματς-γιορτή στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης».

Μετά την ιστορική και νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στην Οστάνδη, η Καρδίτσα τα βρήκε... σκούρα κόντρα στην ανώτερη και κάτοχο του τροπαίου, η οποία του έβαλε από νωρίς δύσκολο παίρνοντας τη νίκη με 55-72 σε ένα παιχνίδι-γιορτή για την θεσσαλική πόλη.

Η Καρδίτσα ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, παίζοντας πιεστική άμυνα που οδήγησε σε δύο λάθη τους Ισπανούς και καλάθι του Μάντσεν για το 2-0. Μετά από συνεχόμενα λάθη εκατέρωθεν η Μάλαγα ισοφάρισε το σκορ δίποντο του Βλάντιτς, ενώ ο Πέρι ευστόχησε στις 2/3 βολές που κέρδισε, βάζοντας στη συνέχεια μπροστά την ομάδα του με 2-4. Οι Θεσσαλοί ήταν άστοχοι από το τρίποντο και δεν είχαν καθαρό μυαλό στην επίθεση, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί να αποκτήσουν διαφορά οκτώ πόντων με δύο απανωτά τρίποντα για το 2-10. Τελικά μετά από αρκετά λεπτά χωρίς πόντο η Καρδίτσα κατάφερε να μειώσει με τρίποντο του Κασελάκη (5-10). Η Μάλαγα ήταν καταιγιστική όμως από τα 6,75μ. και με δύο γρήγορα τρίποντα αύξησε ξανά τη διαφορά στο +11 (5-16). Τρία περίπου λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου ο Γουίγκινς με 1/2 βολές μείωσε στους δέκα την διαφορά. Οι Ισπανοί ήταν σαφώς ανώτεροι από τους γηπεδούχους και στο τέλος πάτησαν… γκάζι κλείνοντας την περίοδο στο 11-23 και στο +12, εκμεταλλευόμενοι την νωθρή άμυνα της Καρδίτσας.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε όπως τελείωσε η πρώτη, με την Μάλαγα να ελέγχει τον ρυθμό και να τελειώνει με άνεση τις φάσεις κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας και το σκορ να… ανοίγει στο 12-29 για τους Ισπανούς. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και με δύο γρήγορα καλάθια, μάζεψε την διαφορά στους 13 πόντους (16-29). Ο Καλινόσκι με τρίποντο-μαχαιριά στη συνέχεια έδωσε ξανά προβάδισμα 15 πόντων στην κάτοχο του Basketball Champions League. Την διαφορά έριξε ο Τζέφερσον για την θεσσαλική ομάδα με τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 20-34. Η Καρδίτσα δεν είχε όμως «λύσεις» στις επιθέσεις της Μάλαγα, η οποία έβρισκε εύκολα καλάθια και διατηρούσε με άνεση το διψήφιο προβάδισμα της. Το ημίχρονο έκλεισε με double σκορ (20-40) για τους Ισπανούς που είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Mόλις 2/14 τρίποντα για την Καρδίτσα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Μάλαγα είχε καλό ποσοστό με 6/11 εύστοχα τρίποντα και 28 (!) συνολικά ριμπάουντ.

Η Καρδίτσα ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο και με δίποντο του Καμπερίδη έριξε την διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Στη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ με εκατέρωθεν καλάθια και ανοιχτές άμυνες. Η Μάλαγα όμως κρατούσε με σχετική ευκολία το +20 στα πρώτα πέντε λεπτά, χωρίς να βρίσκει αντίσταση από την άμυνα των Θεσσαλών (30-50). Μετά από περίπου δυόμιση λεπτά χωρίς σκορ στο ματς με 1/2 βολές από τον Καλινόσκι για το 30-51. Ο Κασελάκης «απάντησε» με δύο εύστοχες βολές, ρίχνοντας την διαφορά κάτω από τους 20 (32-51) μετά από αρκετή ώρα. Το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +22 για τη Μάλαγα (34-56) που ήταν σαφώς ανώτερη και πιο έμπειρη να διαχειριστεί το παιχνίδι.

Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, οι δύο ομάδες σημείωσαν από δύο εύκολα δίποντα με τις άμυνες να μην ανταποκρίνονται και την Μάλαγα να κρατάει με ευκολία την μεγάλη υπέρ της διαφορά στο σκορ. Η Καρδίτσα προσπάθησε να πιέσει και να προσπαθήσει να μειώσει στο σκορ, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του ματς και μετά από αρκετή ώρα έριξε την διαφορά στους 16 με όμορφα εκτελεσμένες επιθέσεις (45-61). Οι Ισπανοί ήλεγχαν όμως απόλυτα το παιχνίδι, μην αφήνοντας την Καρδίτσα να… ζεσταθεί στην επίθεση και διατηρούσαν το υπέρ τους μεγάλο προβάδισμα. Στα τελευταία περίπου τέσσερα λεπτά η Καρδίτσα έκανε μία τελευταία προσπάθεια για να διεκδικήσει το παιχνίδι και μείωσε στο -15 (50-65), με σωστές επιλογές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παρά την πίεση της θεσσαλικής ομάδας, η ανώτερη και πιο έμπειρη Μάλαγα κατάφερε να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα και να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 55-72 και +17 για τους πρωταθλητές του Basketball Champions League.

Για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων η Καρδίτσα θα αγωνιστεί στην Τουρκία κόντρα στην Μερσίν (29/10, 19:00), ενώ η Μάλαγα θα υποδεχθεί την Οστάνδη (29/10, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 20-40, 34-56, 55-72

Tα στατιστικά της αναμέτρησης