BCL: Για το 2/2 ΑΕΚ και Προμηθέας

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σζόλνοκι και ο Προμηθέας παίζει στη Βαρσοβία με τη Λέγκια για τη 2η αγωνιστική του BCL, με τις δυο ελληνικές ομάδες να στοχεύουνν στο 2/2 στην διοργάνωση.

Στην μάχη του Basketball Champions League ρίχνονται μετά την Καρδίτσα, ΑΕΚ και Προμηθέας. Η Ένωση φιλοξενεί στο κλειστό των Άνω Λιοσίων την Ουγγρική Σζολνόκι (15/10, 19:30), με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να στοχεύει στο 2/2, για να μείνει μόνη στην κορυφή του ομίλου.

Μαζί με τους «κιτρινόμαυρους» και ο Προμηθέας αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Πολωνία την Λέγκια Βαρσοβίας (15/10, 21:00) με τους Πατρινούς να θέλοθν να διπλασιάσουν τις νίκες τους, μετά το θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα κόντρα στην Χαϊδελβέργη.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Χαϊδελβέργη – Ρίτας Βίλνιους (15/10, 19:30)

Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας (15/10, 21:00)

Η Κατάταξη

1. Ρίτας Βίλνιους 2 (1-0)

2. Προμηθέας 2 (1-0)

3. Χαϊδελβέργη 1 (0-1)

4. Λέγκια Βαρσοβίας 1 (0-1)

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

VEF Ρίγα – Πατριότι Λέβιτσε (14/10, 19:00)

ΑΕΚ – Σζολνόκι (15/10, 19:30)

Η Κατάταξη

1. Σζολνόκι 2 (1-0)

2. ΑΕΚ 2 (1-0)

3. VEF Ρίγα 1 (0-1)

4. Πατριότι Λέβιτσε 1 (0-1)