BCL: Για το 2/2 ΑΕΚ και Προμηθέας

Στην μάχη του Basketball Champions League ρίχνονται μετά την Καρδίτσα, ΑΕΚ και Προμηθέας. Η Ένωση φιλοξενεί στο κλειστό των Άνω Λιοσίων την Ουγγρική Σζολνόκι (15/10, 19:30), με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να στοχεύει στο 2/2, για να μείνει μόνη στην κορυφή του ομίλου.
Μαζί με τους «κιτρινόμαυρους» και ο Προμηθέας αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Πολωνία την Λέγκια Βαρσοβίας (15/10, 21:00) με τους Πατρινούς να θέλοθν να διπλασιάσουν τις νίκες τους, μετά το θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα κόντρα στην Χαϊδελβέργη.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Χαϊδελβέργη – Ρίτας Βίλνιους (15/10, 19:30)
Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας (15/10, 21:00)
Η Κατάταξη
1. Ρίτας Βίλνιους 2 (1-0)
2. Προμηθέας 2 (1-0)
3. Χαϊδελβέργη 1 (0-1)
4. Λέγκια Βαρσοβίας 1 (0-1)
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
VEF Ρίγα – Πατριότι Λέβιτσε (14/10, 19:00)
ΑΕΚ – Σζολνόκι (15/10, 19:30)
Η Κατάταξη
1. Σζολνόκι 2 (1-0)
2. ΑΕΚ 2 (1-0)
3. VEF Ρίγα 1 (0-1)
4. Πατριότι Λέβιτσε 1 (0-1)