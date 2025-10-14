Βίοι αντίθετοι για Μπαρτσελόνα και Μακάμπι, με τους Καταλανούς να είναι εντυπωσιακοί και να φτάνουν στην τρίτη συνεχόμενη επικράτηση (3-1), την ίδια στιγμή που οι Ισραηλινοί ήταν επιεικώς... τραγικοί και πλέον έχουν ρεκόρ 1-3.
Η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια βρήκε ρυθμό από νωρίς με τα τρίποντα, τελείωσε το ματς με 10/31 (31,2%), παίρνοντας και τη «μάχη» των ριμπάουντ (40-33).
Πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Ουίλι Ερνανκόμεθ με 19 πόντους (7/8 διπ., 5/5 βολές, 7 ριμπ.), με τους Κέβιν Πάντερ και Μάιλς Κέιλ (4/6) να έχουν από 12. Σκόραραν και οι 12 παίκτες των Καταλανών.
Από την πλευρά της Μακάμπι, ξεχώρισαν οι Μάρσιο Σάντος με 18 πόντους (4/4 τριπ.) και Ταρίκ Μπλατ με άλλους 15. Στους 10 ο Ρομάν Σόρκιν.
Σίφουνας η Μπαρτσελόνα με 45,5% στα τρίποντα και +13
Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, με την ομάδα του Πεναρόγια με τους Κειτά και Σατοράνσκι να προηγείται αρχικά με 0-5 στα 45" και τον Σενγκέλια με τρίποντο να γράφει στο 2' το 0-8. Χόαρντ και Ουόκερ απάντησαν για τη Μακάμπι και μείωσαν σε 6-10 στο 3', με τον Πάντερ με 5 σερί πόντους στο 5' να πηγαίνει τους Καταλανούς στο +9 (6-15). Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε με καλάθι και φάουλ του Κλάιμπερν στο 6' (8-18), με τον Πάντερ (7π.) στο 7' με 2/2 βολές να γράφει το 8-20. Ο Μάρκο στο 8' διαμόρφωσε το 8-22, με τον Κέιλ στο 9' με τρίποντο να κάνει το 13-28. Η Μακάμπι με σερί 5-0 και το 2ο σουτ από την περιφέρεια του Σάντος (6π., 2/2 τριπ.) μείωσε προσωρινά σε 18-28, για να κάνει το 18-31 ο Κέιλ (6π., 2/3 τριπ.) με buzzer beater τρίποντο στο φινάλε του δεκαλέπτου και την Μπαρτσελόνα να μετράει 5/11 (45,5%) έξω από τα 7,25μ.
Καταλανικό πάρτι στο Βελιγράδι και διπλό από ημίχρονο
Η Μακάμπι προσπάθησε να είναι πιο επιθετική στο παιχνίδι της στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, βάζοντας και πίεση στην μπάλα, με τον Μπριθουέλα όμως στο 12' να γράφει το 20-35. Ένα νέο σερί 4-0 της ομάδας του Κάτας έκανε το 24-35 στο 13' με 4/4 βολές από τους Μπρισέτ και Χόαρντ, με την Μπαρτσελόνα να απαντά με δικό της 5-0 για το 24-39 και το +15 στο 15' με τρίποντο του Κέιλ (9π., 3/4 τριπ.). Ο Αμερικανός άσος ήταν ασταμάτητος και με νέο σουτ από την περιφέρεια (12π., 4/5 τριπ.) στο 16' διαμόρφωσε το 26-42, με τον Σατοράνσκι στο 17' να εκτινάσσει τη διαφορά στους 20 (26-46). Η Μπαρτσελόνα έκανε πάρτι και ο Ουίλι στο 18' με 6 συνεχόμενους πόντους έγραψε το 26-52, με τους Καταλανούς να «τρέχουν» σερί 10-0. Ο Πάντερ με τρίποντο στο 19' το πήγε στο 15-0 για το 26-55, με την Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +28 (32-60) με φόλοου του Ουίλι (8π.).
Έκαναν ό,τι ήθελαν οι Καταλανοί, εικόνα διάλυσης η Μακάμπι
Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου ο Κλάιμπερν έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 30 (32-62), με τον Σατοράνσκι με καλάθι στο 23' με καλάθι και φάουλ να διαμορφώνει το 36-69 και τη Μακάμπι να έχει εικόνα διάλυσης στο παρκέ και να μην μπορεί να ευστοχήσει ούτε σε λέι απ. Η ομάδα του Κάτας πάλευε κάπως να ρίξει τη διαφορά, αλλά δεν τα κατάφερνε με τίποτα, με τον Βέσελι στο 27' να διαμορφώνει το 40-71. Κάπου εκεί η Μπαρτσελόνα -και με τη διαφορά στα ύψη- χαλάρωσε κάπως, με τη Μακάμπι να μειώνει σε 48-71 με σερί 8-0 και τρίποντο του Σάντος (16π., 4/4 τριπ.), με τον Μάρκος να γράφει το 48-73 του δεκαλέπτου.
Τυπική διαδικασία και 3η σερί νίκη για την Μπαρτσελόνα
Η τελευταία περίοδος προφανώς και ήταν τυπική διαδικασία, αφού τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει και το μόνο που απέμενε ήταν η έκταση της νίκης της Μπαρτσελόνα. Ο Ουίλι στο 30' την έστειλε και πάλι στους 30 (50-80), με τον Πεναρόγια πλέον να δίνει ανάσες στους βασικούς ενόψει Ντουμπάι ΒC και να ανοίγει εντελώς το ροτέισον. Η Μακάμπι με τα χίλια ζόρια κατάφερε να ρίξει κάπως τη διαφορά στους 24 (56-80) με τον Μπλατ, με τον Ισραηλινό (12π., 2/6 τριπ.) να εξελίσσεται σε μία λύση και με δύο τρίποντα στο 36' να μειώνει σε 64-85, αλλά την Μπαρτσελόνα να φτάνει εύκολα στη νίκη με το 71-92.
Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92