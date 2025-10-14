Στην Euroleague πάει καλά. Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι με 92-71 και πέτυχε την τρίτη σερί νίκη της στην Euroleague. Εικόνας διάλυσης για την ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Βίοι αντίθετοι για Μπαρτσελόνα και Μακάμπι, με τους Καταλανούς να είναι εντυπωσιακοί και να φτάνουν στην τρίτη συνεχόμενη επικράτηση (3-1), την ίδια στιγμή που οι Ισραηλινοί ήταν επιεικώς... τραγικοί και πλέον έχουν ρεκόρ 1-3.

Η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια βρήκε ρυθμό από νωρίς με τα τρίποντα, τελείωσε το ματς με 10/31 (31,2%), παίρνοντας και τη «μάχη» των ριμπάουντ (40-33).

Πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Ουίλι Ερνανκόμεθ με 19 πόντους (7/8 διπ., 5/5 βολές, 7 ριμπ.), με τους Κέβιν Πάντερ και Μάιλς Κέιλ (4/6) να έχουν από 12. Σκόραραν και οι 12 παίκτες των Καταλανών.

Από την πλευρά της Μακάμπι, ξεχώρισαν οι Μάρσιο Σάντος με 18 πόντους (4/4 τριπ.) και Ταρίκ Μπλατ με άλλους 15. Στους 10 ο Ρομάν Σόρκιν.

Σίφουνας η Μπαρτσελόνα με 45,5% στα τρίποντα και +13

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, με την ομάδα του Πεναρόγια με τους Κειτά και Σατοράνσκι να προηγείται αρχικά με 0-5 στα 45" και τον Σενγκέλια με τρίποντο να γράφει στο 2' το 0-8. Χόαρντ και Ουόκερ απάντησαν για τη Μακάμπι και μείωσαν σε 6-10 στο 3', με τον Πάντερ με 5 σερί πόντους στο 5' να πηγαίνει τους Καταλανούς στο +9 (6-15). Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε με καλάθι και φάουλ του Κλάιμπερν στο 6' (8-18), με τον Πάντερ (7π.) στο 7' με 2/2 βολές να γράφει το 8-20. Ο Μάρκο στο 8' διαμόρφωσε το 8-22, με τον Κέιλ στο 9' με τρίποντο να κάνει το 13-28. Η Μακάμπι με σερί 5-0 και το 2ο σουτ από την περιφέρεια του Σάντος (6π., 2/2 τριπ.) μείωσε προσωρινά σε 18-28, για να κάνει το 18-31 ο Κέιλ (6π., 2/3 τριπ.) με buzzer beater τρίποντο στο φινάλε του δεκαλέπτου και την Μπαρτσελόνα να μετράει 5/11 (45,5%) έξω από τα 7,25μ.

Miles Norris finds Myles Cale for a buzzer-beating three at the first of the first quarter!🎯#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket pic.twitter.com/lu4wNA7Kon — EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2025

Καταλανικό πάρτι στο Βελιγράδι και διπλό από ημίχρονο

Η Μακάμπι προσπάθησε να είναι πιο επιθετική στο παιχνίδι της στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, βάζοντας και πίεση στην μπάλα, με τον Μπριθουέλα όμως στο 12' να γράφει το 20-35. Ένα νέο σερί 4-0 της ομάδας του Κάτας έκανε το 24-35 στο 13' με 4/4 βολές από τους Μπρισέτ και Χόαρντ, με την Μπαρτσελόνα να απαντά με δικό της 5-0 για το 24-39 και το +15 στο 15' με τρίποντο του Κέιλ (9π., 3/4 τριπ.). Ο Αμερικανός άσος ήταν ασταμάτητος και με νέο σουτ από την περιφέρεια (12π., 4/5 τριπ.) στο 16' διαμόρφωσε το 26-42, με τον Σατοράνσκι στο 17' να εκτινάσσει τη διαφορά στους 20 (26-46). Η Μπαρτσελόνα έκανε πάρτι και ο Ουίλι στο 18' με 6 συνεχόμενους πόντους έγραψε το 26-52, με τους Καταλανούς να «τρέχουν» σερί 10-0. Ο Πάντερ με τρίποντο στο 19' το πήγε στο 15-0 για το 26-55, με την Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +28 (32-60) με φόλοου του Ουίλι (8π.).

Έκαναν ό,τι ήθελαν οι Καταλανοί, εικόνα διάλυσης η Μακάμπι

Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου ο Κλάιμπερν έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 30 (32-62), με τον Σατοράνσκι με καλάθι στο 23' με καλάθι και φάουλ να διαμορφώνει το 36-69 και τη Μακάμπι να έχει εικόνα διάλυσης στο παρκέ και να μην μπορεί να ευστοχήσει ούτε σε λέι απ. Η ομάδα του Κάτας πάλευε κάπως να ρίξει τη διαφορά, αλλά δεν τα κατάφερνε με τίποτα, με τον Βέσελι στο 27' να διαμορφώνει το 40-71. Κάπου εκεί η Μπαρτσελόνα -και με τη διαφορά στα ύψη- χαλάρωσε κάπως, με τη Μακάμπι να μειώνει σε 48-71 με σερί 8-0 και τρίποντο του Σάντος (16π., 4/4 τριπ.), με τον Μάρκος να γράφει το 48-73 του δεκαλέπτου.

Τυπική διαδικασία και 3η σερί νίκη για την Μπαρτσελόνα

Η τελευταία περίοδος προφανώς και ήταν τυπική διαδικασία, αφού τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει και το μόνο που απέμενε ήταν η έκταση της νίκης της Μπαρτσελόνα. Ο Ουίλι στο 30' την έστειλε και πάλι στους 30 (50-80), με τον Πεναρόγια πλέον να δίνει ανάσες στους βασικούς ενόψει Ντουμπάι ΒC και να ανοίγει εντελώς το ροτέισον. Η Μακάμπι με τα χίλια ζόρια κατάφερε να ρίξει κάπως τη διαφορά στους 24 (56-80) με τον Μπλατ, με τον Ισραηλινό (12π., 2/6 τριπ.) να εξελίσσεται σε μία λύση και με δύο τρίποντα στο 36' να μειώνει σε 64-85, αλλά την Μπαρτσελόνα να φτάνει εύκολα στη νίκη με το 71-92.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς