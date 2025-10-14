Η Εφές ανακοίνωσε sold out για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η τουρκική ομάδα θα υποδεχθεί το «τριφύλλι» στο κατάμεστο «Basketball Development Center», αφού τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (17/10) στις 20:30.

Panathinaikos Aktor karşılaşması için satışa sunulan tüm biletler tükenmiştir.



Maç günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi gişelerinden bilet satışı yapılmayacaktır.



Günler öncesinden gösterdiğin ilgi için teşekkürler Anadolu Efesli.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/PuoAs25m4Z