efes
Η Εφές ανακοίνωσε sold out για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Μπάσκετ
Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η τουρκική ομάδα θα υποδεχθεί το «τριφύλλι» στο κατάμεστο «Basketball Development Center», αφού τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (17/10) στις 20:30.

