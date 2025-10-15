Eurocup: Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Μπουργκ ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Μπουργκ για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup (15/10) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Πανιώνιος αφήνει πίσω του την ήττα από την ΑΕΚ για την Stoiximan Greek Basketball League και συγκεντρώνεται στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Στο «Μάκης Λιούγκας» η ελληνική ομάδα θα υποδεχθεί την Μπουργκ (15/10) για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 19:30 και διαιτητές του ματς θα είναι οι Μπάλακ, Μάγκιτς και Γκόρντον.

Ο Πανιώνιος είναι 6ος στον όμιλό του με ρεκόρ 1-1 και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ουλμ, ενώ η Μπουργκ είναι πρώτη με ρεκόρ 2-0.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00 Λιετκαμπέλις - Ουλμ

19:30 Πανιώνιος - Μπουργκ

20:00 Μπεσίκτας - Τσέμνιτζ

20:00 Σλασκ Βρότσλαβ - Κλουζ Ναπόκα

21:00 Βενέτσια - Νεπτούνας

21:45 Μανρέσα - Χάποελ Ιερουσαλήμ