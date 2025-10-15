Euroleague: Ξεκινάει την «διαβολοβδομάδα» κόντρα στην Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά το ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα στρέφει την προσοχή του στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.
Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στο «Telekom Center Athens» (15/10) την Βιλερμπάν για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα σφυρίξουν οι Περούγκα, Παστούσιακ και Τάις.
Θυμίζουμε πως το «τριφύλλι» είναι 7ο με ρεκόρ 2-1 και η γαλλική ομάδα 15η με ρεκόρ 1-2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μονακό
21:30 Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν
21:45 Παρί - Μπασκόνια