Ο Ντρέικ κάλυψε το τατουάζ του Λεμπρόν με ένα του Σάι - Η αντίδραση του πρωταθλητή του ΝΒΑ (pic)

Ο Ντρέικ με ένα τατουάζ του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κάλυψε αυτό του Λεμπρόν Τζέιμς που είχε και ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αντέδρασε.

Ο Ντρέικ φαίνεται πως δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις πλέον με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο γνωστός μουσικός είχε στο χέρι του ένα τατουάζ του «Βασιλιά» αλλά το κάλυψε με ένα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αντέδρασε σε αυτή την αλλαγή σε μία συνέντευξή του στο «GQ». «Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να φαίνεται τρελό που ο Ντρέικ με έκανε τατουάζ στο χέρι του. Αλλά για εμένα, αυτός απλά ο φίλος μου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Δεν ρωτάω ερωτήσεις» ανέφερε.