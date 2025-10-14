Μία ώρα αργότερα το Ηρακλής - Μύκονος λόγω του ντέρμπι στο Καυτανζόγλειο

Στις 17:00 αντί για τις 16:00 το προσεχές Σάββατο (18/10) θα γίνει το τζάμπολ ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Μύκονο στο Ιβανώφειο για την 3η αγωνιστική της GBL.

Η ΚΑΕ Ηρακλής έστειλε αίτημα στη διοργανώτρια αρχή για την αλλαγή της έναρξης του αγώνα κατά μία ώρα, λόγω του ποδοσφαιρικού ντέρμπι για την 6η αγωνιστικής της Superleague 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ Β', που διεξάγεται στο γειτονικό Καυτανζόγλειο στις 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Μετά από αίτημα της ΚΑΕ Ηρακλής στον ΕΣΑΚΕ και τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ Μυκόνου Betsson BC, η ώρα έναρξης του σαββατιάτικου (18/10) εντός έδρας παιχνιδιού μεταξύ των ομάδων, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League μετατέθηκε από τις 16:00 στις 17:00».

