MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αταμάν για Ναν: «Αν όλα είναι καλά αύριο θα είναι στο ρόστερ»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ μίλησε για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός άσος συμμετείχε στην προπόνηση και αν όλα πάνε καλά αύριο θα είναι στο ρόστερ.

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην καθιερωμένη media day πριν αναμέτρηση με την Βιλερμπάν (21:15, 15/10) μίλησε για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω τραυματισμού. 

Ο Τούρκος πρπονητής σημείωσε πως ο Αμερικανός άσος συμμετείχε στην προπόνηση του «τριφυλλλιού» και ανέφερε πως αν όλα πάνε καλά αύριο θα είναι στο ρόστερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: 

«Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».

Αταμάν για Ναν: «Αν όλα είναι καλά αύριο θα είναι στο ρόστερ»