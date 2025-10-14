Αταμάν για Ναν: «Αν όλα είναι καλά αύριο θα είναι στο ρόστερ»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην καθιερωμένη media day πριν αναμέτρηση με την Βιλερμπάν (21:15, 15/10) μίλησε για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω τραυματισμού.
Ο Τούρκος πρπονητής σημείωσε πως ο Αμερικανός άσος συμμετείχε στην προπόνηση του «τριφυλλλιού» και ανέφερε πως αν όλα πάνε καλά αύριο θα είναι στο ρόστερ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».