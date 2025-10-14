Σάκοτα ενόψει Σζολνόκι: «Παιχνίδι μεγάλης σημασίας για την πρωτιά του ομίλου»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με τη Σζολνόκι (15/10, 19:30) για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ για το παιχνίδι το οποίο θα είναι και το πρώτο παρουσία κόσμου φέτος για την Ένωση:

«Μετά την πρώτη αγωνιστική και με βάση τον τρόπο, που έπαιξε η Σολνόκι αλλά και τη νίκη με 30 πόντους διαφορά (84-54 επί της Λέβιτσε), φαίνεται ότι αυτή θα είναι η βασική αντίπαλός μας για την πρώτη θέση του ομίλου. Έπαιξε εντυπωσιακά, κυκλοφορούν τη μπάλα πολύ καλά οι παίκτες της, οι οποίοι σουτάρουν με μεγάλα ποσοστά.

Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προετοιμάσαμε καλά το παιχνίδι και ελπίζω τα παιδιά να καταλάβουν, ότι δεν είναι ένα ματς για να ξεκουραστούν. Άλλωστε, το παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για εμάς, αν θέλουμε να κρατήσουμε την πρωτιά. Εννοείται, ανυπομονούμε να παίξουμε επιτέλους μπροστά στον κόσμο μας, καθώς είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου και δεν έχουμε παίξει ούτε ένα παιχνίδι «μαζί». Για εμάς, ο αγώνας δεν έχει μεγάλη ουσία χωρίς κόσμο, γι’ αυτόν παίζουμε και θα προσπαθήσουμε να τον αφήσουμε ικανοποιημένο αύριο».