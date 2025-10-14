Κεκλεισμένων των θυρών το Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ!

Χωρίς την παρουσία κόσμου θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Βαλένθια κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 4η αγωνιστική της Euroleague!

Μπορεί η ισπανική ομάδα να έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας τη φετινή σεζόν, ωστόσο η διοίκηση της Βαλένθια πήρε την απόφαση να πραγματοποιηθεί το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας.

Αιτία είναι η τεταμένη κατάσταση που υπάρχει στην Ισπανία με την παρουσία συνολικά τριών ομάδων από το Ισραήλ, αφού πέρα από το Βαλένθια-Χάποελ Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένα και τα Τενερίφη-Μπνέι Χερζλίγια (14/10) για το Basketball Champions League και Μανρέσα-Χάποελ Ιερουσαλήμ (15/10) για το Eurocup.

Kι αυτά τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, με τις ισπανικές ομάδες να θέλουν να προστατέψουν τις έδρες τους και να μην υπάρξουν εντάσεις.