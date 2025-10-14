Ολυμπιακός: Ελάχιστες οι πιθανότητες να παίξουν με Εφές οι Φουρνιέ - ΜακΚίσικ

Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να αγωνιστούν κόντρα στην Εφές στον Ολυμπιακό οι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, με τους δυο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» να μην βρίσκονται στο 100% μετά τους τραυματισμούς τους.

Με σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Όπως όλα δείχνουν ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Εβάν Φουρνιέ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο 100% μετά τους τραυματισμούς τους.

Φυσικά η κατάσταση των δυο γκαρντ θα εξεταστεί και πάλι λίγο πριν το τζάμπολ, ωστόσο οι πιθανότητες να δηλώσουν παρών είναι ελάχιστες.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν κόντρα στην τουρκική ομάδα με συνταγή... Παναθηναϊκού, καθώς η δωδεκάδα αναμένεται να είναι η ίδια με το ντέρμπι «αιωνίων» την περασμένη Κυριακή.