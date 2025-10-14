Οι Κλίπερς αποδέσμευσαν τον Τζον Πουλακίδα για να πάρουν Ουάσινγκτον

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, δεν κατάφερε να κερδίσει ένα συμβόλαιο στους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς «κόπηκε» από το ρόστερ τους λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Ο Τζον Πουλακίδας, με την παρουσία του στην pre-season των Κλίπερς, προσπάθησε να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν, όμως δεν κατάφερε να πείσει τον Τάιρον Λου.

Έτσι, η ομάδα από το Λος Άντζελες, ανακοίνωσε την αποχώρηση του 22χρoνου γκαρντ, που πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι Κλίπερς, μάλιστα ήρθαν σε συμφωνία με άλλον παίκτη, αφού πρόσφεραν συμβόλαιο στον Τάι Τάι Ουάσινγκτον Τζούνιορ, που θα πάρει θέση στο ρόστερ των «Κλιπς» για τη νέα σεζόν.