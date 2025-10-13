Η ΑΕΚ παρουσίασε τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2025/26

Η ΚΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε τις νέες της φανέλες για τη σεζόν 2025-26 σε εκδήλωση που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Τις εμφανίσεις της για τη σεζόν 2025/26 παρουσίασε η ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας (13/10) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η Ένωση θα φορά διαφορετικές εμφανίσεις στην GBL και διαφορετικές στο Βasketball Champions League, ενώ στη φωτογραφία, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας κι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ φορούν τις φανέλες του πρωταθλήματος και οι Δημήτρης Κατσίβελης μαζί με τον Νίκο Αρσενόπουλο εκείνες του BCL.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Με όρους ταπεινότητας και σεβασμού το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αναβαθμίσει τον αθλητισμό της χώρας και πλέον έχουμε υπουργείο αθλητισμού. Καλέστηκε να δω τη νέα φανέλα της ΑΕΚ. Οφείλω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τη Sunel για τη δουλειά τους. Είναι εδώ ο μεγάλος κόουτς Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Ντράγκαν Σάκοτα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ είμαστε στην ίδια πλευρά για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Είδαμε και άλλες οπτικές που έστησαν ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Είδαμε να αλλάζει το τοπίο στην αθλητική βία. Οι αποφάσεις δεν είναι υποκειμενικό. Μπήκαν οι πιο ακριβείς και εξελιγμένες κάμερες σε όλα τα γήπεδα.

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πρόκληση. Η δεύτερη είχε να κάνει με την οργάνωση του αθλητισμού φτιάξαμε το σύστημα μεταρρύθμισης που ξέρουμε για κάθε σωματείο στην Ελλάδα τι γίνεται. Έχουμε 6.400 σωματεία και είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Είναι βιωσιμότητα.

Το μπάσκετ είναι δεύτερο άθλημα στην Ελλάδα. Στο λεκανοπέδιο είναι πρώτο το μπάσκετ. Εστιάσαμε στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 49 χρόνια όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν στον αυτόματο πιλότο. Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν πλέον με ασφάλεια. Αυτά έλειπαν από τα γήπεδα και πλέον υπάρχουν.

Φτάνουμε και στο τελευταίο η ανάπτυξη των αθλητικών εγκαταστάσεων με όρους βιωσιμότητας. Αυτό το βάλαμε ως προτεραιότητα σε όλα τα έργα στο υπουργείο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στο ΟΑΚΑ. 23 εκατ. Ευρώ πηγαίνουν σε ενεργειακή αναβάθμιση».