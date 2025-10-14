Πρεμιέρα για το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup κόντρα στην Μπιλμπάο

To Περιστέρι κάνε πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο (21:00, 14/10).

Ποδαρικό στο FIBA Europe Cup για το Περιστέρι. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο (21:00, 14/10) για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης και αν μη τι άλλο η αποστολή του είναι δύσκολη κόντρα στην ισπανική ομάδα.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν, καθώς μέχρι στιγμής μετράει δυο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με Πανιώνιο και Μύκονο για την Stoiximan Basket League.

Το Περιστέρι εκτός από την Μπιλμπάο βρίσκεται στον όμιλο μαζί της Μπρνο και Κουταϊσι.