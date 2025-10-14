Ιστορικό παιχνίδι για την Καρδίτσα στο «Γιάννης Μπουρούσης» κόντρα στην Μάλαγα

H Kαρδίτσα υποδέχεται στο «Γιάννης Μπουρούσης» την Ουνικάχα Μάλαγα στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της Θεσσαλικής ομάδας.

Ιστορικό παιχνίδι για την Καρδίτσα στο «Γιάννης Μπορούσης». Η Θεσσαλική ομάδα υποδέχεται την κάτοχο του περσινού τροπαίου, Ουνικάχα Μάλαγα (14/10, 20:00) για το Βasketball Champions League, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία τυ συλλόγου.

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου ξεκίνησε ιδανικά την διοργάνωση, φεύγωντας με το διπλό από το Βέλγιο την περασμένη εβδομάδα, κόντρα στην Οστάνδη, με την Καρδίτσα να συγκατοικεί στην πρώτη θέση με την ισπανική ομάδα.

Η θεσσαλική ομάδα δεν αγωνίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς έκανε το ρεπό της στην GBL, ενώ η ισπανική ομάδα κέρδισε εκτός έδρας την Γκραν Κανάρια.