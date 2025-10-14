Στην Λιουμπλιάνα με την Τσεντεβίτα για το 3/3 ο Άρης

O Άρης αντιμετωπίζει στην Λιουμπλιάνα την Τσεντεβίτα για την 3η αγωνιστική του Εurocup (14/10, 19:30) , με τους «κιτρινόμαυρους» να στοχεύουν στο 3/3.

Αποστολή στην Λιουμπλιάνα για τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τσεντεβίτα (14/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική του Eurocup με μοναδικό στόχο το 3/3, που θα τους βάλει σε θέση ισχύος στον όμιλο.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να αφήσουν πίσω τους την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου στο Nick Gallis Hall και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, έχοντας όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Παράλληλα η Τσεντεβίτα, είναι επίσης αήττητη στον όμιλο με 2/2 νίκες, ενώ προέρχεται από βαριά ήττα με την Μπούντουτσνοστ.