Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο! (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν two-way συμβόλαιο στον Άλεξ Αντετοκούνμπο και έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει τρία αδέλφια στο ρόστερ της.

Ώρα ΝΒΑ και για τον Άλεξ Αντετοκούνμπο!

Ο γεννημένος το 2001 φόργουορντ, που πριν από μία εβδομάδα αποδεσμεύτηκε από τον Άρη, ενώ πέρυσι είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται για την πρώτη του θητεία στο ΝΒΑ, για λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς, στους οποίους αγωνίζονται τα αδέλφια του, Γιάννης και Θανάσης.

Ο Άλεξ στο παρελθόν είχε πάρει... γεύση από την G-League, έχοντας περάσει από τις θυγατρικές ομάδες των Ράπτορς και των Μπακς. Τώρα, λοιπόν, θα έχει την πρώτη ευκαιρία του στη... μεγάλη σκηνή του παγκοσμίου μπάσκετ, μέσω του two-way συμβολαίου που υπέγραψε.

Μάλιστα, τα «ελάφια» έγιναν η 1η ομάδα με τρία ενεργά συμβόλαια σε αδέλφια την ίδια χρονική περίοδο!