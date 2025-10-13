GBL: Το buzzer-beater του Βεζένκοφ στην κορυφή της 2ης αγωνιστικής

Άρωμα από ντέρμπι «αιωνίων» είχαν οι 10 καλύτερες φάσεις της 2ης αγωνιστικής της GBL, με το buzzer-beater του Σάσα Βεζένκοφ να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Οι 10 καλύτερες φάσεις της 2η αγωνιστικής τα είχαν όλα: Θέαμα, καρφώματα, buzzer - beater, άλει-ουπ συνεργασίες.

Η κορυφή, ωστόσο, έχει άρωμα από ντέρμπι «αιωνίων» με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει την τιμητική του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πήρε το ριμπάουντ, με λίγα δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος του πρώτου μέρους, έτρεξε το γήπεδο και σκόραρε με σουτ από τα 7 μέτρα, μειώνοντας την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» στο φινάλε του ημιχρόνου.

Στην δεύτερη θέση η άλει-ουπ συνεργασία του Σμιθ με τον Μέλβιν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής: