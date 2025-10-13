Τριαντάφυλλος: «Ο τρόπος που ανταπεξήλθαμε στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργεί ως εφόδιο ενόψει της δύσκολης συνέχειας»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 90-86 τον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη 2η αγωνιστική της φετινής Greek Basketball League, και ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, εκ των άμεσων συνεργατών του Γιώργου Μπαρτζώκα στους «ερυθρόλευκους», «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio στην οποία μίλησε για τη νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς και τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν η νίκη επί του Παναθηναϊκού τους δίνει μια κάποια… ηρεμία ενόψει της συνέχειας: «Αφ’ ενός το αποτέλεσμα είναι αυτό για το οποίο καλούμαστε να παίζουμε, ειδικά σ’ αυτές τις ομάδες, οπότε η νίκη είναι σημαντική από μόνη της. Αφ’ ετέρου, όλα τα ματς με τον Παναθηναϊκό έχουν ειδική βαρύτητα, οπότε επίσης κάθε νίκη μετράει. Ήταν στο πρωτάθλημα, μας δίνει ένα αβαντάζ μέχρι τον 2ο γύρο, αλλά θα συμφωνούσα ότι δίνει ηρεμία στην ομάδα αν είχαμε αυτήν την πολυτέλεια. Χθες (12/10) τελείωσε το παιχνίδι και από σήμερα (13/10) έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για το ματς με την Εφές (14/10), οπότε, θέλοντας και μη, το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα βρίσκεται πίσω μας. Κρατάμε κάποια κομμάτια που αφορούν την απόδοση της ομάδας μας σε τομείς που θέλουμε, τους οποίους καλούμαστε να δουλέψουμε μέσα από βίντεο, γιατί η προπόνηση έχει γίνει… πολυτέλεια. Μέσω του βίντεο προσπαθούμε να βελτιώσουμε πράγματα που θέλουμε και ζητάμε. Ήταν πολύ νωρίς στη σεζόν το παιχνίδι, αλλά τα τελευταία χρόνια παίζουμε συνήθως νωρίς το εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Οι ομάδες είναι ανέτοιμες, ξεκινήσαμε με “διπλή” βδομάδα, υπήρχε ελλιπής προετοιμασία και για τους δύο λόγω των Εθνικών ομάδων. Όλες οι ομάδες είναι πάνω-κάτω ανέτοιμες, ίσως περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι: «Σε γενικές γραμμές, στο 1ο ημίχρονο ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, μακριά από αυτό που θέλαμε. Αυτό φαίνεται απ’ τους 48 πόντους που δεχθήκαμε, απ’ τον τρόπο που εκτελέσαμε στην επίθεση, τη βιασύνη που είχαμε στην επίθεσή μας, την προσέγγισή μας στον αγώνα, τα λίγα φάουλ που κάναμε. Είχαμε μόλις 7 φάουλ στο 1ο ημίχρονο, ενώ ήταν ένα ζητούμενο για να σταματήσουμε τον αιφνιδιασμό του Παναθηναϊκού ή καταστάσεις στις οποίες είχαμε μειονέκτημα. Υπήρξε μια μεταστροφή στο 2ο ημίχρονο, προφανώς υπό την πίεση του αποτελέσματος. Είδαμε τι κάναμε λάθος και καταφέραμε να διορθώσουμε τα κομμάτια που δεν ήμασταν καλοί, να είμαστε πιο σκληροί, να χρησιμοποιήσουμε τα φάουλ, να αμυνθούμε καλύτερα, να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή στην επίθεση και εν τέλει να γυρίσουμε την κακή εικόνα και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για το αν κρατούν ως εφόδιο το γεγονός πως πήραν τη νίκη στο ντέρμπι έχοντας τέσσερις απουσίες και επιστρέφοντας από το -12: «Φυσικά. Οποιαδήποτε νίκη πετυχαίνεις είναι σημαντική και πρέπει να την πανηγυρίσεις, να σε ικανοποιήσει. Αυτή είναι η ουσία. Δε γίνεται πάντα, γι’ αυτό το αναφέρω. Και ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής (σ.σ. Ναν). Φυσικά κρατάμε το γεγονός πως κερδίσαμε αυτό το ματς χωρίς τέσσερις παίκτες, οι οποίοι μπορεί να μην αγωνίζονται στην ίδια θέση, αλλά είναι χειριστές της μπάλας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για εμάς, δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη συνθήκη λόγω απουσίας παικτών με συγκεκριμένο στυλ, πέραν απ’ τη συμμετοχή τους στην άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό πως το καταφέραμε χωρίς αυτούς. Είχαμε εκτός δύο παίκτες πεντάδας, τον Ουόκαπ και τον Φουρνιέ, όπως επίσης και τον ΜακΚίσικ που είναι ο παίκτης ο οποίος αλλάζει τον ρυθμό στα ματς και παίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εκφράζει πάρα πολύ και τη φιλοσοφία του προπονητή, θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι παίκτης προπονητή. Φυσικά έλειπε και ο Έβανς, που ξέρουμε όλοι την ποιότητα, την κλάση του και τι μπορεί να προσφέρει. Πέρυσι κερδίσαμε και τον τελευταίο τελικό χωρίς τον Βεζένκοφ ή στο παρελθόν με άλλες απουσίες. Όλο αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα και συνολικά σε κάθε παίκτη ατομικά».

Για τη σωματική και πνευματική κούραση των συνεχόμενων αγώνων σε μικρό χρονικό διάστημα: «Η σωματική κόπωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εμείς παίξαμε την Παρασκευή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε την Πέμπτη αλλά είχε ένα ταξίδι μπροστά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και γίνεται ακόμα δυσκολότερο αυτήν την περίοδο που οι ομάδες δεν έχουν συνοχή. Βλέπουμε, γενικότερα στις ομάδες, παίκτες να παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο συμμέτοχης στην αρχή και να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο γιατί υπάρχουν απουσίες ή κάποιοι παίκτες δεν είναι έτοιμοι ή δεν έχουν προσαρμοστεί. Το σωματικό είναι ένα κομμάτι που υπάρχει πάντα. Οι 48 ώρες είναι ένα πολύ μικρό διάστημα για να παίξει κανείς και λειτουργεί συσσωρευτικά. Το πνευματικό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ένας παίκτης καλείται να βρίσκεται στα κόκκινα για μια βδομάδα συνεχόμενα. Οι παίκτες είναι άνθρωποι, όχι ρομπότ, θέλουν κι αυτοί να μη βρίσκονται συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση, να ηρεμούν, να ξεδίνουν. Είναι δύσκολο και απαιτητικό και εκεί έχουμε εστιάσει την προσοχή μας ενόψει το επόμενου αγώνα κόντρα στη Εφές, γιατί πάντα τις ημέρες που ακολουθούν μετά από “αιώνια” ντέρμπι υπάρχει μια πνευματική… καθίζηση, την οποία εμείς προσπαθούμε να αποτινάξουμε από πάνω μας».

Για το αν υπάρχει περίπτωση στη «διαβολοβδομάδα» κάποιος παίκτης να αγωνιστεί μόνο στο ένα παιχνίδι: «Γίνεται αυτό. Το αδυσώπητο πρόγραμμα έχει ανατρέψει όλα τα κλισέ και τους τρόπους λειτουργίας μιας ομάδας. Για παράδειγμα, πέρυσι είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη front-line και είχαμε χρησιμοποιήσει τον Ράιτ, έχοντας κάνει μόνο μία προπόνηση, για πάνω από 20 λεπτά. Κάτι στο οποίο θα απαντούσα “όχι” τότε έγινε, οπότε γίνονται όλα βάσει των συνθηκών. Σίγουρα είναι πιο ομαλό ένας παίκτης να μπει πρώτα στο ελληνικό πρωτάθλημα και να παίξει στην Ευρωλίγκα μετά. Δεν έχουμε και προπόνηση για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, να τεσταριστεί σε μεγαλύτερη ένταση και να βρει τον ρυθμό του».

Για το αν υπάρχει κάποιο αγωνιστικό κομμάτι, όσον αφορά τη φιλοσοφία, που αναμένεται να δούμε διαφορετικό στο μέλλον: «Είναι δύσκολο να το απαντήσουμε αυτήν τη στιγμή. Παρά τα όσα νομίζουμε έξω απ’ τον χορό, δεν υπάρχουν τελείες ομάδες. Δε μπορείς να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τα δυνατά μας σημεία και έχουμε και τις αδυναμίες που θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να εξαλείψουμε. Η φιλοσοφία του προπονητή είναι απαράλαχτη σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι στη φιλοσοφία του προπονητή εκ των ων ουκ άνευ: η κυκλοφορία της μπάλας και η επιθετικότητα στην άμυνα. Αυτά εκφράζουν τον κόουτς και δε θα αλλάξουν. Ευελπιστούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Θέλαμε το καλοκαίρι να γίνουμε πιο αθλητικοί και μ’ αυτό το σκεπτικό κινηθήκαμε στην αγορά. Φαίνεται αυτό, είμαστε λίγο πιο αθλητικοί από πέρυσι. Στην πορεία θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αμυντική μας λειτουργία και απόδοση, έχοντας φυσικά να καλύψουμε μια πολύ μεγάλη απουσία, αυτή του Φαλ, που ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης στον τρόπο επίθεσης και άμυνας για εμάς».

Για την αύξηση των ομάδων στη φετινή Ευρωλίγκα: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εύκολα ή δύσκολα. Πέρυσι η ομάδα μας τερμάτισε 1η, ωστόσο κέρδισε πάρα πολύ δύσκολα την Άλμπα και τη Βιλερμπάν εντός έδρας, τις δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς, οπότε εμείς δεν ξεχωρίζουμε. Δεν κοιτάμε πιο μακριά, κοιτάμε μόνο το επόμενο ματς. Αν δεις μακροπρόθεσμα, σε… πιάνει η ψυχή σου. Βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά, πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και έτσι πορευόμαστε. Σχετικά με την αύξηση, δεν είναι μόνο αριθμητικό το θέμα, είναι και ποιοτικό. Μπήκαν δύο ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου, με πολύ υψηλά μπάτζετ, που κινήθηκαν δυναμικά στην αγορά. Έχει ανέβει το επίπεδο. Λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού θα δούμε περισσότερες ήττες των ομάδων. Στα πρώτα ματς βλέπουμε το παιχνίδι να γίνεται ακόμα πιο γρήγορο και αυτό “σπρώχνει” όλο και περισσότερες ομάδες προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ανεξέλεγκτο παιχνίδι σημαίνει πιο αμφίρροπα αποτελέσματα».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Έχει ανέβει πάρα πολύ. Πέρυσι ομάδες που βρισκόντουσαν κάτω απ’ την 8η θέση είχαν βελτιωθεί πολύ σε σχέση με την προπέρσινη σεζόν, είχαν αποδυναμωθεί λίγο οι ομάδες που βρισκόντουσαν στο 3-5, αλλά φέτος αυτό ανατράπηκε και ενισχύθηκαν και αυτές οι ομάδες πολύ. Παίζει ρόλο και η συμμετοχή στην Ευρώπη. Βλέπουμε πολύ καλά προπονητικά προγράμματα, πολύ καλούς ξένους, Έλληνες να έχουν ρόλο, οπότε το πρωτάθλημα έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό, χωρίς να υπάρχει “αδύναμος κρίκος”. Θα γίνουν κι εκεί πολύ περισσότερα κλειστά παιχνίδια».