«Oι Λέικερς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν στο μέλλον τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι Λέικερς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο μέλλον για ένα πιθανό trade που θα... ταράξει τα νερά.

Το τελευταίο διάστημα οι φήμες γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει», χωρίς ωστόσο να υπάρχει σενάριο αποχώρησης του από τους Μπακς μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τον Jovan Buha, το front office των Λέικερς έχει αλλάξει την προσέγγιση του, όσον αφορά τα trade, με τους «λιμναθρώπους» να εμφανίζονται πιο ανοικτοί σε συζήτησεις για πιθανές ανταλλαγές.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος αυτή η ευελιξία θα μπορούσε να τους βάλει στο παιχνίδι για πιθανό trade με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Οι Λέικερς τοποθετούνταν ως μια μελλοντική ομάδα με περιορισμένο όριο συμμετοχής στην offseason του 2025 και στη συνέχεια υπήρξε μια μετατόπιση μετά το EuroBasket, όπου αποδείχθηκε ότι τώρα είναι ανοιχτοί σε ανταλλαγές», είπε ο Μπούχα στο κανάλι του στο YouTube .

Ο Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει ένθερμα την επιθυμία του να διεκδικήσει πρωταθλήματα, κάτι που οι Μπακς δεν έχουν πετύχει από τον τίτλο τους το 2021.

Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προτιμώμενος προορισμός του θα ήταν οι Νιου Γιορκ Νικς, ο Μπούχα σημείωσε ότι μια συμφωνία με το Λος Άντζελες θα μπορούσε να γίνει ρεαλιστική εάν το Μιλγουόκι αρνηθεί να συνεργαστεί με τη Νέα Υόρκη.