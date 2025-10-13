Stoiximan GBL: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Κρις Σίλβα

Ο Κρις Σίλα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Ο πρωταγωνιστής της επιβλητικής εντός έδρας νίκης της ΑΕΚ επί του Πανιωνίου Κρις Σίλβα είναι ο δεύτερος Stoiximan MVP of the Week της Stoiximan GBL της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.

Ο 29χρονος ψηλός από την Γκαμπόν που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Stoiximan GBL συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking στην επικράτηση της Ένωσης και η επίδοση του ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 2η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Ο Σίλβα είχε απέναντι στους «κυανέρυθρους» 24 πόντους με 8/9 βολές, 8/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ, ένα κόψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ, ένα φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 22’ και 30’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.