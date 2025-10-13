Τηλεθέαση-ρεκόρ έως και 59% σημείωσε ο αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού

Μεγάλες στιγμές για την ΕΡΤ2 Σπορ… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τηλεθέαση-ρεκόρ, που έφτασε έως και το 59% σε επίπεδο λεπτού, κατέγραψε ο χθεσινός (Κυριακή 12 Οκτωβρίου) συγκλονιστικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, τον οποίο μετέδωσε, σε απευθείας μετάδοση από το ΣΕΦ, η ΕΡΤ2 Σπορ, το νέο αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια μετάδοσης της αναμέτρησης (19:00 – 21:00), η ΕΡΤ2 Σπορ ήταν πρώτη μεταξύ των υπόλοιπων τηλεοπτικών καναλιών, σημειώνοντας μερίδιο τηλεθέασης 18,7%. Μάλιστα, στους άντρες (18-34) το μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύθηκε στο 44%.

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 683.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 1.550.000 άτομα.

Σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 27,6% και στους άντρες (18-34) το 59%.

Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ιδίως στα αντρικά κοινά, έκαναν και οι αναμετρήσεις της GBL, ΑΕΚ – Πανιώνιος και Περιστέρι- Μύκονος, που μετέδωσε χθες ζωντανά η ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνάμα, αντιμετώπισε προβλήματα η ψηφιακή πλατφόρμα ERTflix την ώρα της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και πολλοί τηλεθεατές παραπονέθηκαν για την απουσία streaming του αγώνα. Εν τέλει η εικόνα αποκαταστάθηκε προσωρινά με μεγάλη καθυστέρηση και ήδη η ΕΡΤ έχει στείλει τον… λογαριασμό, κυριολεκτικά, στην αρμόδια εταιρεία…

Μιντιάρχης