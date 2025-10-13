«Γκάζια» Μικρόπουλου στον Πανιώνιο: «Αισθάνομαι ντροπή για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα»!

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας μετά την ήττα από την ΑΕΚ κι έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους.

Υπενθυμίζουμε πως όπως σας ενημέρωσε την Κυριακή (12/10) το SDNA, o Λούκα Παβίσεβιτς είναι στην πόρτα της εξόδου του Πανιωνίου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στα τέσσερα χρόνια που βρισκόμαστε στον Πανιώνιο, οι πιο παλιοί, όπως ο Νίκος Γκίκας, μπορούν να σας βεβαιώσουν ότι δεν έρχομαι συχνά. Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ντροπή για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα και δεν επιθυμώ να επαναληφθεί.

Θέλω σκληρή δουλειά από όλους σας και να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας κι αναφέρομαι τόσο στους παίκτες, όσο και στους προπονητές και σε όλους.

Δεν πρόκειται να ανεχτώ να υπάρχει παρόμοια εικόνα στους επόμενους αγώνες και θέλω να αλλάξει αυτό άμεσα».