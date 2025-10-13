Το Περιστέρι ισοφάρισε το ρεκόρ 10ετίας σε σκορ μιας περιόδου

Οι 39 πόντοι που πέτυχε σε ένα δεκάλεπτο το Περιστέρι κόντρα στη Μύκονο είναι η ισοφάριση ρεκόρ 10ετίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Περιστέρι και Μύκονος Betsson έδωσαν μία παράσταση επιθετικού μπάσκετ στην πρώτη περίοδο του μεταξύ τους παιχνιδιού που έγινε χθες (12/10) σημειώνοντας συνολικά 65 πόντους. Οι 39 που είχαν οι «κυανοκίτρινοι» είχαν ξεχωριστή, στατιστική προέκταση.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών χρόνων και για την ισοφάριση της μεγαλύτερης επίδοσης της 10ετίας. Αυτό γιατί από την περίοδο 2015-16 υπήρξαν άλλες τρεις φορές που μία ομάδα σημείωσε 39 πόντους σε ένα δεκάλεπτο…

*Στην 4η περίοδο του 2ου μικρού τελικού του 2021, η ΑΕΚ είχε 39 πόντους εντός έδρας κόντρα στον Προμηθέα.

*Ο Ολυμπιακός είχε 39 πόντους στην 3η περίοδο του παιχνιδιού της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 2021-22, εκτός έδρας απέναντι στο Λαύριο.

*Ο Ολυμπιακός είχε 39 πόντους και στην 1η περίοδο του εκτός έδρας παιχνιδιού της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 2022-23 απέναντι στον Προμηθέα.

Στις δύο τελευταίες σεζόν δεν υπήρξε ομάδα που να ξεπέρασε τους 37 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Τόσους είχε ο Προμηθέας στην 1η περίοδο του εντός έδρας αγώνα του με την Καρδίτσα για τη 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος 2023-24.

Ο Άμπερκρομπι στη λίστα των 6+ τριπόντων

Το χθεσινό παιχνίδι ανέδειξε για το Περιστέρι και μία ξεχωριστή επίδοση και σε ατομικό επίπεδο. Πρωταγωνιστής αυτού του ρεκόρ ήταν ο Ράιλι Άμπερκρομπι που σημείωσε τη 19η επίδοση 6+ εύστοχων τριπόντων στην ιστορία των «κυανοκίτρινων».

Ο Αυστραλο-Βρετανός «έγραψε» 6/12 τρίποντα στο χθεσινό παιχνίδι ενώ οι συμπαίκτες του είχαν συνολικά 7/22. Για να βρούμε την προηγούμενη επίδοση 6+ τριπόντων από παίκτη του Περιστερίου, δεν θα χρειαστεί να πάμε μακριά. Αυτό γιατί στην περασμένη σεζόν ο Τζάρελ Έντι έφτασε δύο φορές στην επίδοση των επτά τριπόντων και μία σε εκείνη των έξι.