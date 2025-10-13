Παναθηναϊκός: Κριμίλη - Χατζηλεοντή, το κορυφαίο ελληνικό δίδυμο!

Ο Αθηναϊκός επένδυσε αμέτρητα χρήματα, ο Ολυμπιακός παραμένει ισχυρός, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε το καλύτερο ελληνικό δίδυμο: Τα δύο «Ι», Ιωάννα Κριμίλη και Ιωάννα Χατζηλεοντή δεν έρχονται, είναι ήδη εδώ!

Ιωάννα Κριμίλη, ετών 24. Μέλος της Εθνικής γυναικών στο Εurobasket. Πρωταγωνίστρια με το καλημέρα με τη βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ιωάννα Χατζηλεοντή, ετών 23. Στην 12άδα της Εθνικής γυναικών στο Εurobasket. Δεύτερο χρόνο στον Παναθηναϊκό, σε όλα τα ματς ως τώρα με γεμάτη στατιστική σε πόντους, ριμπάουντ, άμυνα.

Ο Παναθηναϊκός «χτίζει» το μέλλον του αλλά και του ελληνικού μπάσκετ, εισπράττοντας ήδη καρπούς από την επιτυχία να υπογράψει το κορυφαίο ελληνικό δίδυμο.

Για άλλη μια φορά, το «τριφύλλι» γίνεται ο αιμοδότης του ελληνικού μπάσκετ κι ας του «ανταποδίδει» η ΕΟΚ με προκλητική συμπεριφορά.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε 7 ξένες, δεν συγκέντρωσε όποια Ελληνίδα βρήκε μπροστά του απλά για να μην την πάρει κάποιος αντίπαλος. Επέλεξε, κύκλωσε και επένδυσε πάνω στα κορυφαία projects του ελληνικού μπάσκετ.

Τα δύο «Ι» ήδη έχουν τρομακτικό impact στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η Σελέν Ερντέμ τις εμπιστεύεται κι εκείνες ανταποδίδουν. Τα στατιστικά δεν κάνουν λάθος εδώ.

Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα διακρίθηκαν, συνέθεσαν φοβερό δίδυμο αφού βρίσκονται μέσα στο γήπεδο με κλειστά μάτια αλλά ξεχωρίζουν και για τις ατομικές τους ικανότητες.

Δείτε την επιρροή τους στα πρώτα παιχνίδια. Κι ακόμα από ότι φαίνεται είμαστε στην αρχή μιας εποχής που αν οι δύο κοπέλες προσέξουν, θα αφήσουν εποχή με τη φανέλα του Παναθηναικού και της Εθνικής:

Ιωάννα Κριμίλη

Αθηναϊκός: 8 πόντοι σε 28:21 λεπτά, 1/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο

Αβενίδα: 16 πόντοι σε 36:05 λεπτά, 2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ, κλέψιμο

ΠΑΣ Γιάννινα: 14 πόντοι σε 22:15 λεπτά, 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα

Ιωάννα Χατζηλεοντή

Αθηναϊκός: 11 πόντοι σε 22:58 λεπτά, 4/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο

Αβενίδα: 10 πόντους σε 27:12 λεπτά, 4/9 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ

ΠΑΣ Γιάννινα: 13 πόντοι σε 18:45 λεπτά, 5/7 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο