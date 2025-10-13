Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός συνόρων (pics)

Τα πρωταθλήματα στην Τουρκία, την Ισπανία και την Τσεχία συνεχίζονται με τις Μαριέλλα Φασούλα, Έλενα Μποσγανά και Άρτεμις Σπανού να έχουν χρόνο συμμετοχής, όμως, μόνο η τελευταία αναδείχθηκε νικήτρια στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (11/10) και την Κυριακή (12/10).

Αναλυτικά, στην Τσεχία η Ζαμπίνι Μπρνο όπου αγωνίζεται η Άρτεμις Σπανού, νίκησε στην έδρα της 77-63 την Κάρα Τρουτνόβ στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την Ελληνίδα φόργουορντ να γράφει στην στατιστική της 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 28’38’’ συμμετοχής.

Στην Τουρκία, χθες (12/10) η Μπεσίκτας ηττήθηκε στην έδρα της 67-75 από τη Γαλατάσαραϊ, σε μια αναμέτρηση όπου η γηπεδούχος στα μέσα της δεύτερης περιόδου προηγούνταν με 14 πόντους διαφορά (34-20), αλλά πριν την ολοκλήρωσή της οι φιλοξενούμενες “γύρισαν” το παιχνίδι και στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο.

Η Μαριέλα Φασούλα είχε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 34’36’’ συμμετοχής. Η Μπεσίκτας και η Ελληνίδα σέντερ, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο EuroCup, όπου την προσεχή Πέμπτη ( 16/10) θα υποδεχθούν τον Αθηναϊκό.

Τέλος, στην Ισπανία η νεοφώτιστη στη Liga Femenina Endesa, Λεγκανές, χθες (12/10) ηττήθηκε στην έδρα της 47-68 από την Σαραγόσα, με την Έλενα Μποσγανά να έχει 19 λεπτά χρόνο συμμετοχής, με 2 πόντους και 4 ριμπάουντ.