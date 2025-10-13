Α1 Γυναικών: MVP η Γκέλντοφ, MVP Next Gen η Σιουμουρέκη

Η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών πρόσφερε πολλές συγκινήσεις και θέαμα αυτό το Σαββατοκύριακο με την Σερένα Γκέλντοφ του Παναθλητικού να αναδεικνύεται MVP και την Βασιλική Σιουμουρέκη της Ανόρθωσης Βόλου MVP Next Gen.

Η Σερένα Γκέλντοφ στην νίκη του Παναθλητικού με 82-70 επί του Αμύντα είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, μία τάπα και 26 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 27’44’’συμμετοχής.

Από την άλλη η Βασιλική Σιουμουρέκη στην ήττα της Ανόρθωσης Βόλου από τον Παναθλητικό είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο και 10 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 29’04’’ συμμετοχής.

Οι διπλές της αγωνιστικής

Κις (Αθηναϊκός Qualco): 10 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Κόρνγουελ (Πρωτέας Βούλας): 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Λόρεν (Πρωτέας Βούλας) 38

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 36

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 36

Μόργκαν (Πρωτέας Βούλας) 36

Μίνγκο (Ανόρθωση Βόλου) 33



Ριμπάουντ

Κλαρκ (Ιωνία) 24

Κόρντγουελ (Πρωτέας Βούλας) 22

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 21

Ρόσνιεκ (Πανσερραϊκός) 20

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 17



Ασίστ

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 15

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 14

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 13

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 13

Σουλτάνη (Ανόθρωση) 11)



Κλεψίματα

Αλεξανδρή (Παναθλητικός) 5

Μανίς (Ιωνία) 5

Μπράγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα) 5

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 4

Κυπριανού (ΠΑΟΚ) 4



Τάπες

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση) 4

Μπαντόμα (Ανόρθωση) 4

Μπορκόφσκα (Αθηναϊκός Qualco) 3

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 3

Γιακούμπκοβα (Ολυμπιακός) 2

Οικονομία

Κλαρκ (Ιωνία) 44

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 43

Πρινς Σ. (Παναθηναϊκός) 40

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 35

Μίνγκο (Ανόρθωση ) 34