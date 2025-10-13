MENU
Η καλημέρα του Ολυμπιακού με άρωμα ντέρμπι και το σύνθημα για τη συνέχεια

Ο Ολυμπιακός έστειλε τη δική του καλημέρα με άρωμα ντέρμπι και δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Καλημέρα! Δύο έφυγαν (Ντουμπάι & Παναθηναϊκός), τρία απομένουν (Εφές, Μακάμπι & Πανιώνιος).

Η τρέλα των back-to-back παιχνιδιών συνεχίζεται.

Χωρίς δικαιολογίες και χωρίς φρένα.

Μόνο συγκέντρωση και μάχη»!

