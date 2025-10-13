Η καλημέρα του Ολυμπιακού με άρωμα ντέρμπι και το σύνθημα για τη συνέχεια

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Καλημέρα! Δύο έφυγαν (Ντουμπάι & Παναθηναϊκός), τρία απομένουν (Εφές, Μακάμπι & Πανιώνιος).

Η τρέλα των back-to-back παιχνιδιών συνεχίζεται.

Χωρίς δικαιολογίες και χωρίς φρένα.

Μόνο συγκέντρωση και μάχη»!

Kalimera! ☀️☕️😎



Two down ✅ (Dubai & Panathinaikos)



Three to go 🔥 (Efes, Maccabi T.A. & Panionios)!



The madness of the back-to-back games continues!



No excuses. No breaks. Just focus and fight. 🔴⚪



🎟️ https://t.co/kqKG8arDvT Be there! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos… pic.twitter.com/78yKJhH3XP