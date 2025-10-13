Η καλημέρα του Ολυμπιακού με άρωμα ντέρμπι και το σύνθημα για τη συνέχεια

Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Καλημέρα! Δύο έφυγαν (Ντουμπάι & Παναθηναϊκός), τρία απομένουν (Εφές, Μακάμπι & Πανιώνιος).
Η τρέλα των back-to-back παιχνιδιών συνεχίζεται.
Χωρίς δικαιολογίες και χωρίς φρένα.
Μόνο συγκέντρωση και μάχη»!
Two down ✅ (Dubai & Panathinaikos)
Two down ✅ (Dubai & Panathinaikos)
Three to go 🔥 (Efes, Maccabi T.A. & Panionios)!
The madness of the back-to-back games continues!
No excuses. No breaks. Just focus and fight. 🔴⚪
