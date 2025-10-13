Ρομαντισμός, συνείδηση, οπαδική κουλτούρα, αληθινά πολυαθλητικός! 

Τα λόγια χτίζουν ανώγεια και κατώγεια. Ειδικά αν έχεις όλα τα media, μικρόφωνα και πένες, μαζί σου. Το παραμύθι θα συνεχιστεί, αλλά η Λεωφόρος το μεσημέρι της Κυριακής έδωσε για… χιλιοστή φορά απαντήσεις, τι σημαίνει πολυαθλητικός, αγνή αγάπη και οπαδική κουλτούρα. Χωρίς αγορασμένα ΑΦΜ και τίτλους…

Παναθηναϊκός ενωμένος έχει να ελπίζει σε πολλά και η εικόνα στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ήταν απλά συγκλονιστική για το μπάσκετ γυναικών και τα ερασιτεχνικά τμήματα συνολικά.

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Σωστής, λανθασμένης, υπερβολικής, στοχευμένης, όπως κι αν τη χαρακτηρίσει κανείς, δεν παύει να είναι η ευκολία στη διοχέτευσή της αυτό που ξεχωρίζει. Ο Παναθηναϊκός ως σύλλογος, εκ των πραγμάτων έχει μεγαλώσει μέσα κόντρες, διαφωνίες, εσωστρέφεια και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και διχόνοια.

Με το θέμα το γηπέδου να είναι σε εξέλιξη, μαζί και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη φυσικά, δημιουργείται μια γενική σύγχυση. Καθώς οι «πληροφορίες» διαρκώς προκαλούν την εντύπωση πως ο Παναθηναϊκός είναι στα… μαχαίρια. Κανείς δεν στηρίζει κανέναν, όλοι μισούν τους πάντες. Κάτι που προφανώς και δεν ισχύει.

Όσο θόρυβο κι αν προκαλεί ο καθένας, όποια γνώμη κι αν εκφράζει ή ό,τι κι αν πιστεύει, ο καθρέφτης της πραγματικότητας είναι το γήπεδο. Εκεί όπου ο κόσμος εκφράζεται, δείχνει με την παρουσία του ή την απουσία του το επίπεδο της συσπείρωσης που υπάρχει στο κλαμπ.

Μεσημέρι Κυριακής στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», έγινε κάτι συγκλονιστικό. Γεμάτος ο «Τάφος του Ινδού» με οπαδούς να τραγουδούν, να στηρίζουν, να γίνονται ένα με την ομάδα. Όχι σε κάποιο ντέρμπι, ούτε σε κάποια κρίσιμη αναμέτρηση. Σε ένα απλό παιχνίδι regular season με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Εμπειρίες πρωτόγνωρες για πολλά κορίτσια που δεν είχαν βιώσει ξανά τη Λεωφόρο. Εμπειρία συγκλονιστική για τον ίδιο τον σύλλογο. Ο οποίος συνεχίζει να πορεύεται με το «μα πιο πολύ σ’ αγάπησα που ήρθα και σε είδα». Με τη στήριξη και το «δέσιμο». Ένα κλαμπ τεράστιο, που προσπαθεί να διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς. Αυτά είναι τα βασικά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί όταν είναι συσπειρωμένος, τα υπόλοιπα έρχονται σχετικά εύκολα.

Αυτό που γίνεται με τους «πράσινους» υποστηρικτές και τα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Ακόμη και στις ομάδες που δεν θεωρούνται φαβορί για κάποιο τίτλο. Ακόμη και σε ματς χωρίς διακύβευμα ουσιαστικό. Τεράστια παρουσία, συγκλονιστική στήριξη, διώχνοντας κάθε σύννεφο εσωστρέφειας. Ή ακόμη κι αν υπάρχουν ζητήματα που φέρνουν διαφωνίες, δεν επιτρέπει κανείς αυτά να αγγίξουν τα αγωνιστικά τμήματα.

Συγκρίσεις μοιάζουν περιττές. Όταν ο Ολυμπιακός που καυχιέται για το… σάρωμα των τίτλων στον Ερασιτέχνη τα τελευταία χρόνια, μαζεύει 40 άτομα για ευρωπαϊκό ματς στο μπάσκετ γυναικών και ο Παναθηναϊκός έχει 1.500 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, τότε δεν μιλάμε για μεγέθη που μπορούν να συγκριθούν. Σε επίπεδο νοοτροπίας και φίλαθλης προσέγγισης.

Ο Παναθηναϊκός είναι by far ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος τη χώρας, όχι γιατί το λέμε εμείς αλλά διότι το λέει η ιστορία και το παρόν, η οπαδική συνείδηση και κουλτούρα που έχει χτιστεί εδώ και δεκαετίες.

Οι εικόνες «μιλούν» από μόνες τους. Μια διαφορετική κουλτούρα γαλουχημένη μέσα στα χρόνια. Κι όχι με τη μορφή μιας παροδικής μόδας. Με αγορασμένα ΑΦΜ και τίτλους για την εσωτερική αυταρέσκεια που καταλήγει με την εικόνα να παίζουν παντού, εκτός από το ποδόσφαιρο, μπροστά σε άδειες εξέδρες.