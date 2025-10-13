Γιανάι για Μίσιτς: «Η Ρεάλ του πρόσφερε περισσότερα χρήματα, αλλά επέλεξε τη Χάποελ»

Ο Όφερ Γιανάι, ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ, σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Ρεάλ πρόσφερε περισσότερα χρήματα στον Βασίλιε Μίσιτς, αλλά ο Σέρβος άσος επέλεξε την ισραηλινή ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «EuroInsiders»:

«Η Ρεάλ του πρόσφερε περισσότερα χρήματα από εμάς, αλλά εκείνος μας επέλεξε. Αν είχε πάει στη Ρεάλ , θα είχε κερδίσει την Euroleague. Αλλά επέλεξε να έρθει μαζί μας και να αποτελέσει μέρος του οράματος να οδηγήσει μια ομάδα του Eurocup στο επίπεδο της Εuroleague. Ίσως πετύχει ακόμη περισσότερα... Τώρα είναι η σειρά του.

Στην αρχή, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία λόγω του ποσού των χρημάτων που ζητούσε. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποί του μας ζήτησαν να υποβάλουμε μια νέα προσφορά. Είπα στον Μίτσιτς: "Ζητούσες πολλά χρήματα, αλλά είχα την αίσθηση ότι θα έπαιζες για τη Χάποελ".

Αφού υπογράφηκε η συμφωνία, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Θυμάσαι όταν μου είπες για το όραμά σου; Ονειρεύτηκα ότι έπαιζα για τη Χάποελ εκείνο το βράδυ". Απάντησα, μισο-αστειευόμενος, "Μακάρι να μου το είχες πει νωρίτερα, ώστε να πληρώσουμε λιγότερα"».